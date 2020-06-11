Алтайский губернатор сдал 400 граммов крови в рамках Всероссийской акции

Виктор Томенко сдал кровь в мобильном комплексе Алтайского краевого центра крови, который работает на площади Сахарова в Барнауле. Об этом губернатор сообщил в своем Instagram.

Как рассказал глава региона, процедура заняла не более 20 минут. Сначала у него взяли кровь из пальца и после допустили к сдаче.

"В итоге сдал 400 граммов крови. Чувствую себя хорошо. Настроение даже улучшилось от того, что сделал пусть небольшое, но очень важное и полезное дело", – написал Томенко.

Губернатор призвал жителей Алтайского края принять участие во Всероссийской акции #ОставайсяДонором, проводимой в период пандемии, в условиях которой запасы крови пополняются медленнее, чем обычно.

Как отметил Томенко, быть донором безопасно – в мобильном пункте заготовки крови и на станциях переливания выполняются все предписания по защите посетителей и медицинских работников.