Алтайский губернатор сдал 400 граммов крови в рамках Всероссийской акции

Виктор Томенко сдал кровь в мобильном комплексе Алтайского краевого центра крови, который работает на площади Сахарова в Барнауле. Об этом губернатор сообщил в своем Instagram.
Как рассказал глава региона, процедура заняла не более 20 минут. Сначала у него взяли кровь из пальца и после допустили к сдаче.
"В итоге сдал 400 граммов крови. Чувствую себя хорошо. Настроение даже улучшилось от того, что сделал пусть небольшое, но очень важное и полезное дело", – написал Томенко.
Губернатор призвал жителей Алтайского края принять участие во Всероссийской акции #ОставайсяДонором, проводимой в период пандемии, в условиях которой запасы крови пополняются медленнее, чем обычно.
Как отметил Томенко, быть донором безопасно – в мобильном пункте заготовки крови и на станциях переливания выполняются все предписания по защите посетителей и медицинских работников.
Комментарии
"Иночкин, ты был для меня кровным врагом, а сейчас стал кровным братом. Но в лагерь я все равно тебя не верну! Ты купался в неположенном месте!" (с)
Надеюсь,только однопартийцы могут рассчитывать на его кровушку?
мядаль вручить!
какая группа крови?
Без его советов обойдусь
"Недочь" (справа от В.П.) совсем свихнулась-толпу несмышлёнышей (будущих "еровцев" под пыж подводит. Кто их лечить будет? Чем она лучше навальнят?
Карьера-всё!!!
молодец
11.06.2020 15:37
- гость -
А ещё он под танк ложился!!!!!
Чёрт, а не ребёнок
Чё у своего патрона Карлина разрешения не спросимши ....
Интересные комментарии, главное - с любовью к чиновнику...
Вот- вот, вольют кому-то эти 400гр, едроссом станет.
11.06.2020 16:12
Гость
"Мы вас любим… в глубине души… где-то очень глубоко…" (с)
Ждём когда губернатор выйдет с метлой или лопатой убирать город призывая жителей края последовать его примеру? А нужен ли нам такой губернатор? Может всё таки губернатор должен организовывать процесс таким образом, чтобы граждане были заинтересованы сдавать кровь или принимать участие в других общественно значимых работах?
Из единороса кровь - третий сорт.