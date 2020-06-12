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Благотворительный марафон "Спасибо за Победу" завершился в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Более 400 ветеранов Барнаула и Бийска получили подарки

Благотворительный марафон "Спасибо за Победу" завершился. Главная цель акции – подарить внимание и оказать помощь ветеранам. Всего в рамках мероприятия удалось поздравить и навестить порядка 400 участников ВОВ.

В Барнауле волонтеры сформировали 241 подарочный набор. По адресам их доставляли добровольцы из благотворительного фонда "Облака" и представители компании "Тавела". Часть подарочных наборов передали в Комитеты ветеранов Ленинского и Железнодорожного районов. В Бийске организаторы собрали 150 подарков. Им помогали представители социальной службы и волонтеры "АлтайПатриотЦентра".

В этом году проводить марафон было сложно: из-за режима самоизоляции сдвигались сроки, а многие участники оказались в трудных финансовых условиях. Поэтому Медиагруппа FM-Продакшн сердечно благодарит тех, кто все-таки смог помочь.
Например, лесная холдинговая компания "Алтайлес" подарила ветеранам по 100 кг топливных брикетов. Этого хватит, чтобы 15-20 раз протопить баню летом или 10 раз – зимой. А компания "Балкон22" сделала пандус в доме одного из героев.

Также в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу" приняли участие:

Компании Барнаула

ООО "НПФ "Пчела и Человек", ООО "Бийские информационные технологии", ТМ "Секреты Алтая", "Дом Меда", торгово-производственный комплекс Алтайского края, рынок на Космонавтов, 59, холдинг "Мария-Ра", лесная холдинговая компания "Алтайлес", корпорация "Тавела", "Энерготрейд", фабрика входных дверей Portalle, ИСК "Алгоритм", торговая сеть "Подкова".

Компании Бийска

ООО ТД "Алтай строй", ООО "ТК Промсталь", ИП Багин "Ангар 18", производственная компания "Квантсервер", магазин "Светофор" на Каховской, 155/1, магазин "Маяк" на Казанцевых, 58, аптечная сеть "Эвалар", ООО "Изюминка", ТК "Упаковыч", ТК "Техноколор".

В этом году улыбки волонтеров скрывались за медицинскими масками: из-за пандемии приходилось соблюдать меры предосторожности. Трудно было отказаться от настойчивого предложения стариков зайти в гости, поговорить. Но здоровье ветеранов и их родственников превыше всего. Тем не менее даже короткие встречи на безопасном расстоянии прошли душевно и тепло.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.06.2020 09:10
- гость -

К моей бабушке тоже приходили

12.06.2020 09:11
- гость -

Да в этом году всем было нелегко , но жизнь налаживается !!

12.06.2020 09:12
- гость -

Спасибо волонтёрам и организаторам, дедушка был очень рад )))

12.06.2020 09:13
- гость -

холдинговая компания "Алтайлес" подарила ветеранам по 100 кг топливных брикетов. Этого хватит, чтобы 15-20 раз протопить баню летом или 10 раз – зимой.

Аж 10 раз зимой? Ну просто сказочная щедрость! За это они воевали? Чтобы в отвоёванных лесах орудовали бизнесмены вырубающие лес и продавали его в Китай?

12.06.2020 09:19
гость

В чёрных мусорных пакетах подарки...капец. Даже здесь не хватило ума всё оформить празднично и радостно. Видно что всё для галочки делали, администрация обязала.

12.06.2020 09:35
- гость -

Один из немногих проектов, которые провели не смотря на изоляцию. Молодцы

12.06.2020 09:48
Олег

Наверное единственный благотворительный проект, который стабильно проходит каждый год. Только странно, что не все комитеты поздравили, а только 2

12.06.2020 09:49
- гость -

Пакеты чёрные не мусорные , а обычные пакеты . Также были и красные и синие .

12.06.2020 09:52
- гость -

На фото банка сгущёнки, геркулес, ещё какие-то крупы,чудотворное средство "Гинкоум" от компании депутата Алтайский края, вот признайтесь кто бы хотел получить такие подарки? Это же хорошо и прекрасно, и я уверен каждый из вас получает нечто подобное, например на Новый Год?

12.06.2020 09:53
- гость -

Администрация вообще никакого отношения не имеет к марафону.

12.06.2020 09:58
Иван

Молодцы ребята ! Внимание для ветеранов очень важно ! Жаль что в этом году намного меньше ужалось собрать подарков чем в прошлом . Желаю вам на следующий год большего размаха!

12.06.2020 10:06
Волонтёр Лена

Они так рады , когда мы приходим

12.06.2020 10:07
Z

12.06.2020 09:52
- гость -
-----------------------
1. Дарёному коню, обычно, в зубы не смотрят.
2. Лично Вы что сделали?
3. Думаете им подарки нужны были? Да им просто внимание нужно.

12.06.2020 10:09
Волонтёр Лена

Они так рады когда мы приходим ! И мы рады общаться и познакомиться с каждым из них . У комментаторов столько желчи скопилось , чужие деньги считаете ? В чужие пакеты лезете . Проведи свое мероприятие подобного плана? Где все будет идеально по вашему . А мы потом тоже прокомментирует , только без злости как вы.

12.06.2020 10:28
- гость -

12.06.2020 10:07
Z
1. Дарёному коню, обычно, в зубы не смотрят.
3. Думаете им подарки нужны были? Да им просто внимание нужно.

Попробуйте к девушке прийти и принести вместо букета цветов продуктовый набор из банки сгущёнки и круп Вам быстро всё разъяснят

12.06.2020 10:37
Катя

12.06.2020 10:28
- гость -
Вы своих девушек с ветеранами не сравнивайте )) а многие девушки кстати будут рады банке сгущенки больше чем цветам ))

12.06.2020 10:44
гость

Путешествуя по странам, замечаю, что наши пенсионеры самые несчастливые, бедные, заброшенные. Никакой банкой сгущенки не изменить их ужасающей жизни. Наоборот, их радость от такого дешевого и ненужного подарка говорит об утрате ими понимания своего места в обществе, своих заслуг, ценности своего труда.

12.06.2020 11:55
- гость -

12.06.2020 09:35
- гость -
Один из немногих проектов, которые провели не смотря на изоляцию. Молодцы

Молодцы говорите? Только я тут вижу обычную рекламную акцию? Смотрите лучше! Огромный баннер с логотипами фирм видно? Они же тупо ветеранов как актёров используют за копеечные продуктовые наборы. Хорошо это? Если бы люди действительно хотели поздравить и помочь, то они бы просто это сделали и этой статьи бы не существовало.

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