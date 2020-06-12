Благотворительный марафон "Спасибо за Победу" завершился в Алтайском крае

Благотворительный марафон "Спасибо за Победу" завершился. Главная цель акции – подарить внимание и оказать помощь ветеранам. Всего в рамках мероприятия удалось поздравить и навестить порядка 400 участников ВОВ.

В Барнауле волонтеры сформировали 241 подарочный набор. По адресам их доставляли добровольцы из благотворительного фонда "Облака" и представители компании "Тавела". Часть подарочных наборов передали в Комитеты ветеранов Ленинского и Железнодорожного районов. В Бийске организаторы собрали 150 подарков. Им помогали представители социальной службы и волонтеры "АлтайПатриотЦентра".

В этом году проводить марафон было сложно: из-за режима самоизоляции сдвигались сроки, а многие участники оказались в трудных финансовых условиях. Поэтому Медиагруппа FM-Продакшн сердечно благодарит тех, кто все-таки смог помочь.

Например, лесная холдинговая компания "Алтайлес" подарила ветеранам по 100 кг топливных брикетов. Этого хватит, чтобы 15-20 раз протопить баню летом или 10 раз – зимой. А компания "Балкон22" сделала пандус в доме одного из героев.

Также в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу" приняли участие:

Компании Барнаула

ООО "НПФ "Пчела и Человек", ООО "Бийские информационные технологии", ТМ "Секреты Алтая", "Дом Меда", торгово-производственный комплекс Алтайского края, рынок на Космонавтов, 59, холдинг "Мария-Ра", лесная холдинговая компания "Алтайлес", корпорация "Тавела", "Энерготрейд", фабрика входных дверей Portalle, ИСК "Алгоритм", торговая сеть "Подкова".



Компании Бийска

ООО ТД "Алтай строй", ООО "ТК Промсталь", ИП Багин "Ангар 18", производственная компания "Квантсервер", магазин "Светофор" на Каховской, 155/1, магазин "Маяк" на Казанцевых, 58, аптечная сеть "Эвалар", ООО "Изюминка", ТК "Упаковыч", ТК "Техноколор".

В этом году улыбки волонтеров скрывались за медицинскими масками: из-за пандемии приходилось соблюдать меры предосторожности. Трудно было отказаться от настойчивого предложения стариков зайти в гости, поговорить. Но здоровье ветеранов и их родственников превыше всего. Тем не менее даже короткие встречи на безопасном расстоянии прошли душевно и тепло.