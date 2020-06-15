Поступление онлайн. В АлтГТУ стартует приемная кампания

Приемная кампания в этом году началась традиционно с середины июня. Документы вуз принимает дистанционно на сайте приемной комиссии. По словам ответственного секретаря Павла Черданцева, такой способ поступления практикуется уже несколько лет.

"Только в прошлом году около 40% заявлений были приняты в электронном виде. Каждый абитуриент имеет право подать пакет документов в пять вузов на три различных направления в каждом из них. После оглашения результатов ЕГЭ ребятам нужно будет написать согласие на зачисление. Только в один вуз и только на одно направление", – говорит Павел Черданцев.

В этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1848 бюджетных мест по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения. Часть бюджетных мест распределена между филиалами АлтГТУ в Бийске и Рубцовске. Так, Бийский технологический институт получил 211 бюджетных мест, а Рубцовский индустриальный институт – 99.

Чтобы подать заявление, необходимо зарегистрироваться на сайте приемной комиссии АлтГТУ, заполнить анкету, прикрепить фотографии паспорта и аттестата.

Как и в прошлом году, в АлтГТУ при приеме документов будут учитывать портфолио поступающих – успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны.

Например, обладателям аттестата или диплома с отличием дополнительно начисляется по десять баллов соответственно. При наличии золотого знака ГТО к баллам ЕГЭ прибавится еще три, а за успехи в волонтерской деятельности поступающий может получить два балла.

За достижения в области спорта также начисляются баллы:

мастерам спорта – 10 баллов;

кандидатам в мастера спорта – 7 баллов;

обладателям первого спортивного разряда – 5 баллов.

Также при начислении баллов за индивидуальные достижения учитывается участие в ряде научных конкурсов, перечень которых приведен в правилах приема в АлтГТУ. Суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов.

Зачисление будет осуществляться также дистанционно. На этапе приоритетного зачисления внесут в списки тех, которые имеют особые права при зачислении и поступающие на целевое обучение. Затем – абитуриенты, которые принесли вовремя оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление (первый и второй этап зачисления по общему конкурсу).

Творческие вступительные экзамены для поступления на направления подготовки института архитектуры и дизайна АлтГТУ и направления "Конструирование изделий легкой промышленности" пройдут в дистанционном формате. Даты консультаций и экзаменов будут сообщены дополнительно.

Вся необходимая информация о приемной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте приемной комиссии. Телефон: 8 (3852) 29-07-29.

Как поступить правильно – инструкция.