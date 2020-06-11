В двух филиалах автодорожной организации Алтайского края нашли взяточников

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении главы филиала "Немецкий" и замглавы Славгородского филиала ГУП "Северо-Западное ДСУ" по подозрению во взятках, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, глава филиала в Немецком районе с ноября 2015 года по март 2017 получил взятку в размере около 25 тысяч рублей от одной барнаульской компании. Деньги должны были обеспечить беспрепятственную закупку товаров у предприятия.

Замглавы Славгородского филиала с сентября по октябрь 2018 года получил почти 130 тысяч рублей от другой компании за предоставление спецтехники без заключения договоров и оприходования денег в кассу предприятия.

Оба преступления выявили сотрудники управления по противодействию коррупции МВД России по Алтайскому краю. Расследование продолжается.