Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году. Согласно документу, аттестаты школьникам выдадут без сдачи экзаменов, пишет РИА "Новости".

"Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. <...> Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата", – рассказали в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что одиннадцатиклассники, которые захотят поступить в высшие учебные заведения, должны будут сдавать ЕГЭ. Школы дистанционно помогут выпускникам с подготовкой.