Сотрудники Диагностического центра Алтайского края 11 июня устроили импровизированную акцию протеста рядом с медучреждением, пишет "Алтапресс". Работники требуют пересчитать зарплату за май и выплатить справедливые суммы. Большинство врачей в прошлом месяце были "поощрены" МРОТ, хотя раньше за такую же нагрузку им платили почти в три раза больше.

"Вы эти деньги не заработали"

В четверг, 11 июня, портал "Толк" опубликовал расшифровку аудиозаписи беседы коллектива Диагностического центра с главврачом учреждения Оксаной Лексенковой, сделанной на днях. По словам одного из сотрудников ДЦАК, в апреле сотрудники не работали и получили зарплату в размере МРОТ. Тогда никто не возмущался, потому что "люди все понимали". Но с 12 мая коллектив отделения работал с 8:00 до 20:00. В день принимали примерно 30 пациентов. Однако в "фишке" за май суммы оказались почти равнозначны апрельским. Врачи получили в 2,5 раза меньше обычной зарплаты, лаборантам выплатили МРОТ с районным коэффициентом (13,5 тысячи рублей).

За разъяснениями сотрудники обратились к главврачу Оксане Лексенковой. "Вы молите Господа Бога, что за апрель хотя бы получили МРОТ, – говорит женщина на аудиозаписи. – Я сама врачом УЗИ всю жизнь проработала, я очень хорошо в этом понимаю. И я не знаю, что такое в вашем понимании, в вашем учреждении, в которое я пришла работать и управлять, ставка. Шесть человек?" Собеседница парировала, что принимает от 19 до 24 человек в день.

Врачи также поинтересовались стимулирующими выплатами. Им ответила другая женщина (предположительно, бухгалтер), что нужно открывать трудовые договоры и смотреть: стимулирующие начисляются по балльной системе, а она сейчас не работает из-за сниженной нагрузки учреждения.

"Мне дали подачку в 15 тысяч"

На вопрос сотрудников, как им жить на 12 тысяч в месяц, руководство ответило встречным вопросом: "Где я должна взять эти деньги, если вы их не заработали". На возражение коллектива, что в российском правительстве обещали им хотя бы две трети заработка, Лексенкова дала понять, что это не более чем декларации: "Мне много чего тоже обещали. Только никто ничего не дает. Все, что обещают по телевизору, ничего не исполняется. И вы просто не знаете, какого труда стоило получить в ФОМС аванс, чтобы хоть как-то профинансировать. Если у нас страна такая, мы-то здесь при чем?"

Одна из сотрудниц центра не сдержала эмоции и расплакалась: "Мы работаем и получаем эти копейки. Я мать-одиночка, мне дали подачку в 15 тысяч! У меня ипотека 19 тысяч! И мне еще говорят: "Приходят всякие непонятные и чего-то требуют". А мы требуем ответа. И если бы не было никакой нагрузки, мы бы не пришли".

С полицией – на журналистов

История получила неожиданное продолжение в обед. Врачи согласились встретиться с журналистами в актовом зале ДЦАК. Однако охрана не пустила СМИ внутрь здания. Более того, вскоре была вызвана полиция. В этот момент медики самостоятельно вышли к СМИ.

Один из врачей, Виктор Бова, рассказал, что большинство работников центра были отправлены домой с 1 апреля по 11 мая. Нагрузка в апреле была ниже обычной, и поэтому, получив за апрель зарплату в размере МРОТ, они восприняли это как должное. Но когда история повторилась в мае, сотрудники Диагностического центра возмутились полученными суммами. В итоге медработники сформулировали несколько требований к руководству учреждения. Одно из главных – пересмотреть трудовые договоры, чтобы оплата переработок перестала быть "необязательной выплатой", которую бухгалтерия сможет удержать постфактум.

Также врачи задают вопрос относительно зарплаты за июнь, но пока на него четкого ответа нет.

Отдельно сотрудники Центра подчеркнули, что речь не идет о забастовке, никто не угрожает массовыми увольнениями или невыходом на работу. "После праздников, в понедельник, мы все вернемся на свои рабочие места и продолжим выполнять свои обязательства", – добавил Виктор Бова.

Нарушения? Нет, не слышали

Позиция руководства ДЦАК заключается в том, что учреждение не принимало пациентов, и поэтому ФОМСу просто не за что платить. Кроме того, центр не оказывал платных услуг, а значит, и этого ресурса для выплаты зарплат нет. Не исключено, что и за первый летний месяц сотрудники получат "минималку".

Тем временем в Минздраве Алтайского края пояснили, что провели проверку произведенных выплат. Нарушений не выявлено. Из-за того, что в регионе временно приостановлено оказание плановой помощи, в подобной ситуации оказался не только Диагностический центр, но и другие медорганизации.