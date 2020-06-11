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Врачи Диагностического центра бунтуют против руководства, срезавшего оклады в 3 раза

, ИА "Амител"
Пока о массовом увольнении сотрудников речи не идет
Фото: altapress.ru

Фото: altapress.ru

Сотрудники Диагностического центра Алтайского края 11 июня устроили импровизированную акцию протеста рядом с медучреждением, пишет "Алтапресс". Работники требуют пересчитать зарплату за май и выплатить справедливые суммы. Большинство врачей в прошлом месяце были "поощрены" МРОТ, хотя раньше за такую же нагрузку им платили почти в три раза больше.

"Вы эти деньги не заработали"

В четверг, 11 июня, портал "Толк" опубликовал расшифровку аудиозаписи беседы коллектива Диагностического центра с главврачом учреждения Оксаной Лексенковой, сделанной на днях. По словам одного из сотрудников ДЦАК, в апреле сотрудники не работали и получили зарплату в размере МРОТ. Тогда никто не возмущался, потому что "люди все понимали". Но с 12 мая коллектив отделения работал с 8:00 до 20:00. В день принимали примерно 30 пациентов. Однако в "фишке" за май суммы оказались почти равнозначны апрельским. Врачи получили в 2,5 раза меньше обычной зарплаты, лаборантам выплатили МРОТ с районным коэффициентом (13,5 тысячи рублей).

За разъяснениями сотрудники обратились к главврачу Оксане Лексенковой. "Вы молите Господа Бога, что за апрель хотя бы получили МРОТ, – говорит женщина на аудиозаписи. – Я сама врачом УЗИ всю жизнь проработала, я очень хорошо в этом понимаю. И я не знаю, что такое в вашем понимании, в вашем учреждении, в которое я пришла работать и управлять, ставка. Шесть человек?" Собеседница парировала, что принимает от 19 до 24 человек в день.

Врачи также поинтересовались стимулирующими выплатами. Им ответила другая женщина (предположительно, бухгалтер), что нужно открывать трудовые договоры и смотреть: стимулирующие начисляются по балльной системе, а она сейчас не работает из-за сниженной нагрузки учреждения.

"Мне дали подачку в 15 тысяч"

На вопрос сотрудников, как им жить на 12 тысяч в месяц, руководство ответило встречным вопросом: "Где я должна взять эти деньги, если вы их не заработали". На возражение коллектива, что в российском правительстве обещали им хотя бы две трети заработка, Лексенкова дала понять, что это не более чем декларации: "Мне много чего тоже обещали. Только никто ничего не дает. Все, что обещают по телевизору, ничего не исполняется. И вы просто не знаете, какого труда стоило получить в ФОМС аванс, чтобы хоть как-то профинансировать. Если у нас страна такая, мы-то здесь при чем?"

Одна из сотрудниц центра не сдержала эмоции и расплакалась: "Мы работаем и получаем эти копейки. Я мать-одиночка, мне дали подачку в 15 тысяч! У меня ипотека 19 тысяч! И мне еще говорят: "Приходят всякие непонятные и чего-то требуют". А мы требуем ответа. И если бы не было никакой нагрузки, мы бы не пришли".

С полицией – на журналистов

История получила неожиданное продолжение в обед. Врачи согласились встретиться с журналистами в актовом зале ДЦАК. Однако охрана не пустила СМИ внутрь здания. Более того, вскоре была вызвана полиция. В этот момент медики самостоятельно вышли к СМИ.

Один из врачей, Виктор Бова, рассказал, что большинство работников центра были отправлены домой с 1 апреля по 11 мая. Нагрузка в апреле была ниже обычной, и поэтому, получив за апрель зарплату в размере МРОТ, они восприняли это как должное. Но когда история повторилась в мае, сотрудники Диагностического центра возмутились полученными суммами. В итоге медработники сформулировали несколько требований к руководству учреждения. Одно из главных – пересмотреть трудовые договоры, чтобы оплата переработок перестала быть "необязательной выплатой", которую бухгалтерия сможет удержать постфактум.

Также врачи задают вопрос относительно зарплаты за июнь, но пока на него четкого ответа нет.

Отдельно сотрудники Центра подчеркнули, что речь не идет о забастовке, никто не угрожает массовыми увольнениями или невыходом на работу. "После праздников, в понедельник, мы все вернемся на свои рабочие места и продолжим выполнять свои обязательства", – добавил Виктор Бова.

Нарушения? Нет, не слышали

Позиция руководства ДЦАК заключается в том, что учреждение не принимало пациентов, и поэтому ФОМСу просто не за что платить. Кроме того, центр не оказывал платных услуг, а значит, и этого ресурса для выплаты зарплат нет. Не исключено, что и за первый летний месяц сотрудники получат "минималку".

Тем временем в Минздраве Алтайского края пояснили, что провели проверку произведенных выплат. Нарушений не выявлено. Из-за того, что в регионе временно приостановлено оказание плановой помощи, в подобной ситуации оказался не только Диагностический центр, но и другие медорганизации.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

11.06.2020 19:23
- гость -

Путин же обещал всем пива за счет заведения ..

11.06.2020 19:26
- гость -

"Все, что обещают по телевизору, ничего не исполняется. И вы просто не знаете, какого труда стоило получить в ФОМС аванс, чтобы хоть как-то профинансировать. Если у нас страна такая, мы-то здесь при чем?"

И это говорит красноярская чиновница, которую к нам пакетом вместе с губернатором прислали?

11.06.2020 19:31
- гость -

с сохранением зарплаты (с)

11.06.2020 19:32
- гость -

Позиция руководства ДЦАК заключается в том, что учреждение не принимало пациентов, и поэтому ФОМСу просто не за что платить. Кроме того, центр не оказывал платных услуг, а значит, и этого ресурса для выплаты зарплат нет.

Глупая позиция. Это не врачи решили не принимать пациентов. А вот кто это решил тот пусть и платит.

11.06.2020 19:34
гость

Но с 12 мая коллектив отделения работал с 8:00 до 20:00. В день принимали примерно 30 пациентов.

30 пациентов всего? Или по 30 пациентов на каждого врача? Кто эти пациенты, которые в мае валом валили в Диагностический при приостановке плановой помощи? Или помощь приостановлена ни для всех?

11.06.2020 19:36
гость

надо давно открывать Диагностический центр!!! хотя бы платные услуги откройте!!!

11.06.2020 19:40
гость

Наверно платники в мае валом валили. Тогда не понятно отсутствие денег на зарплаты

11.06.2020 19:40
Z

Мне вот интересно.

Нагрузки не было.
Врачи никого не лечили и логично получили минималку.
В мае отработали пол месяца и тоже получили кукишь.
В принципе всё вполне логично.

Внимание вопрос: а администрация ДЦАКа?
Вот зуб даю - они работали все эти месяцы, пусть даже на удаленке, и 100% выполнили все KIPиаи и за март/май получили полные оклады и бонусы.
Ведь так?

11.06.2020 19:47
- гость -

Люди всегда болеют и будут болеть. Надо приложить немало сил чтобы оставить врачей без работы и у наших руководил это получилось.

11.06.2020 19:49
- гость -

Пациенты против отмены приёма, врачи тоже. И только глупые чиновники решили всем перекрыть кислород . 100% сами они получили зпл не 15 тысяч

11.06.2020 19:55
месный

походу начальство себе выписало нехилые премии а остальным шишь так?

11.06.2020 19:57
- гость -

Д е б и л ы, а не врачи. Я еще в начале апреля сказал всем уволится. Вот тогда бы было все по другому.

11.06.2020 19:58
- гость -

О чём думает мать-одиночка, не банкир, не газпром, когда берёт ипотеку под 19 тыс в месяц? Что её хотелки потом должны все окружающие удовлетворять?

11.06.2020 19:59
Гость

Проверка Минздравом проведена и НИКАКИХ нарушений не выявлено!!! Конечно, когда муж Главного бухгалтера ДЦАК заместитель министра здравоохранения Алтайского края, а Главный врач под прикрытием министра !

11.06.2020 23:58
Doka

При капитализме - как скажет хозяин, так и будет или диагностика не частная?

12.06.2020 06:07
могиканин

за кого голосовали,господа медики? все как один за известных лиц?ну вот и хлебайте.

12.06.2020 06:34
Гость

Врачи плачутся,что мало получают. Мать- одиночка + ипотека 19000. Минимум тыс.40 имеет в месяц. Чуть ли не в 2 раза выше среднего по краю

12.06.2020 07:19
- гость -

Похоже, поболе.

12.06.2020 08:43
Z

11.06.2020 19:58
- гость -
О чём думает мать-одиночка, не банкир, не газпром, когда берёт ипотеку под 19 тыс в месяц? Что её хотелки потом должны все окружающие удовлетворять?
-----------------------

Не такие уж и великие хотелки.
7лет назад 1 млн в ипотеку на 10 лет под 11.5% с первоначалкой 500 т.р. = 14500р в месяц.




12.06.2020 06:34
Гость
Врачи плачутся,что мало получают. Мать- одиночка + ипотека 19000. Минимум тыс.40 имеет в месяц. Чуть ли не в 2 раза выше среднего по краю
----------------------

Завидуем молча.
Хороший специалист должен получать хорошо - это логично.


12.06.2020 08:59
- гость -

мне дали подачку в 15 тысяч! У меня ипотека 19 тысяч

зажрались

12.06.2020 09:15
Гость

40 тыс для врача много??? Зажрались??? Получайте образование и идите работайте врачами.

12.06.2020 12:59
Филипп О._yandex

Врачи Диагностического центра на себе ощутили то, что почти все медики края испытывают многие годы - унижение со стороны управленцев. Мы все оказались заложниками оптимизации медицины, ещё немного и врачи будут доплачивать за возможность работать. Всю жизнь учится, каждый день отвечать за жизни людей и в любой момент оказаться под следствием за ошибку (которой даже могло не быть) и получать за свой труд 1 МРОТ или 2 - это позор для страны.

12.06.2020 13:12
Пионер

Врачи Диагностического центра на себе ощутили то, что почти все медики края испытывают многие годы

Но на митинги по поводу низкой зарплаты в муниципальных поликлиниках они не выходили

12.06.2020 13:38
Филипп О._yandex

Одну лягушку постепенно кипятили и на привыкла, а другую сразу в кипяток бросили и она выпрыгнуть хочет.
Не нравится и уже не молод - терпи, не нравится и молод - на серверах тебя ждут приличные зарплаты.
Пионер, вы же не думаете как Томенко, что в муниципальных поликлиниках средняя зарплата врачей 44 тысячи?

12.06.2020 14:46
месный

12.06.2020 13:38
Филипп О._yandex

Чудо, на каких "серверах" ?

12.06.2020 15:43
крот

Низкая зарплата компенсируется высоким уровнем ответственности. Поэтому и уезжают кто куда может, сами присмотритесь, молодых врачей то нет.

12.06.2020 21:48
Филипп О._yandex

"серверах" - северах конечно Российских

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