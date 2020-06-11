Алтайский край будет получать деньги из федерального бюджета как "проблемный регион"

Алтайский край продолжит получать дотации из федерального бюджета до 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Мишустина.

Как рассказал премьер-министр, деньги на развитие будут выданы девяти проблемным регионам, в том числе и Алтайскому краю. Для каждого проблемного субъекта была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы, в которой учитываются возможные точки роста экономики.

Всего на реализацию программ выделено 26 миллиардов рублей. Деньги направят на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также на учреждение новых предприятий, благодаря которым в регионах появятся дополнительные рабочие места.