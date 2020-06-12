Почти 500 человек покусали клещи в Алтайском крае за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 488 жителей региона, информирует пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона активности этих паукообразных (с 24 марта) в больницы с жалобами на присасывание обратились 7840 человек, более двух тысяч из которых – дети до 14 лет. Всем им ввели иммуноглобулин и установили за ними медицинское наблюдение.

В 4,6% случаев присасывания у членистоногих был обнаружен вирус клещевого энцефалита, а у 12,4% выявили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим провели профилактическое лечение. Заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В ведомстве отмечают, что сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей, однако опасность пострадать от их укуса остается на протяжении всего теплого времени года.