Почти 500 человек покусали клещи в Алтайском крае за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 488 жителей региона, информирует пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
С начала сезона активности этих паукообразных (с 24 марта) в больницы с жалобами на присасывание обратились 7840 человек, более двух тысяч из которых – дети до 14 лет. Всем им ввели иммуноглобулин и установили за ними медицинское наблюдение.
В 4,6% случаев присасывания у членистоногих был обнаружен вирус клещевого энцефалита, а у 12,4% выявили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим провели профилактическое лечение. Заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.
В ведомстве отмечают, что сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей, однако опасность пострадать от их укуса остается на протяжении всего теплого времени года.
Комментарии
Клещевая пандемия сильнее развивается чем китайская
Клещевая-500шт
Китайская-69шт.Х 7дей=483шт.
Клещи — не насекомые, а паукообразные! Учите матчастЬ!
Наталья Васильева, а с каких это пор паукообразные перестали быть насекомыми?
Важно знать, где 500 человек были атакованы клещами. В лесу, городе, при каких обстоятельствах.
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