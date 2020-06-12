Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с празднованием Дня России, который отмечается сегодня, 12 июня.
В своем поздравлении губернатор отметил, что "как бы ни менялся мир, какие бы вызовы не вставали перед нами – мы справимся с любыми трудностями". Также он пожелал землякам счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.
Вместе с губернатором жителей региона поздравил и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Политики отметили, что этот праздник стал символом нового этапа в политической и экономической жизни страны, а ее главным достоянием всегда были и остаются люди, которые создают основу для дальнейшего развития и движения вперед.
"Мы, россияне, гордимся своей историей, культурой, традициями и достижениями в самых разных сферах и отраслях. Наши предки защищали свободу и независимость страны, приумножали ее производственный, научный, творческий и духовный потенциал. Наш долг – беречь это бесценное наследие, делать все возможное для развития и процветания Родины и Алтайского края.
Сегодня, когда наша страна и весь мир переживают непростой период, очень важно осознавать ответственность за будущее страны, безопасность наших родных и близких", – следует из текста поздравления, размещенного на официальном сайте Алтайского края.
Комментарии
Мы, россияне, гордимся своей историей, культурой, традициями и достижениями в самых разных сферах и отраслях.
Это в каких таких разных сферах и отраслях? Назовите хоть одно достижение России за последние 20 лет! В Алтайском крае промышленность убита, а средняя зарплата уже ниже чем в Зимбабве. Это наши достижения?
Зачем площадь Цукермана полицаи отцепили?
это они себе праздник с парадом делали, уже в телеге написали и показали
как и донорство чисто для сэбэ
Почему одет не по форме?
Где едриснёвский трёхколор на груде?