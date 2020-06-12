Виктор Томенко посетил торжественную церемонию подъема флага в День России

Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил церемонию подъема флага РФ, приуроченную к празднованию Дня России, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя Российской Федерации размером два на шесть метров от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова. Затем под звуки гимна флаг России подняли над площадью. Вместе со знаменем страны были также подняты флаги Алтайского края и города Барнаула", – рассказали на сайте региона.
Помимо Виктора Томенко в числе гостей мероприятия были председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, а также главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский.
Губернатор также осмотрел фотовыставку "Документы рассказывают", подготовленную на основе фондов Государственного архива Алтайского края. Выставка посвящена Дню России и работает в сквере перед театром драмы имени Василия Шукшина.
Комментарии
Вроде как проведение массовых культурных мероприятий запрещено, больше трёх не собираться?
Ну это хорошо, что настоящие россияне без холопов так отпраздновали день своей страны.
А что же они не пошли дальше? Может стоило пригласить С.С.Сatch и устроить авиашоу с салютом?
Почему без масок?
Подскажите главе парламента, что пинжак на нижнюю пуговицу не застегивают.
"... знамя Российской Федерации размером два на шесть метров ..."???
Больше похоже на шесть на шесть метров.
12.06.2020 15:05
Штраф
Пусть, пусть. Не жалко
И чем это действо отличается от митинга, который запретили под предлогом эпидемии? Что за лицемерие?
12.06.2020 15:05
Штраф
Почему без масок?
А зачем маски? Они же знают, что когда заболеют, то для них место в больнице обязательно найдётся.
Они припухли?
Ради себя перекрыли улицу.
Народ почему не допустили?
как по кружочкам стоят - кто по красным, кто по белым
а лица то совсем не веселые, видно что то подозревают
Стыдливое какое-то мероприятие. И всегдашние трёхколёрные значки с грудей фигурантов куда-то подевались. А?