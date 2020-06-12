Виктор Томенко посетил торжественную церемонию подъема флага в День России

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил церемонию подъема флага РФ, приуроченную к празднованию Дня России, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя Российской Федерации размером два на шесть метров от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова. Затем под звуки гимна флаг России подняли над площадью. Вместе со знаменем страны были также подняты флаги Алтайского края и города Барнаула", – рассказали на сайте региона.

Помимо Виктора Томенко в числе гостей мероприятия были председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, а также главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский.

Губернатор также осмотрел фотовыставку "Документы рассказывают", подготовленную на основе фондов Государственного архива Алтайского края. Выставка посвящена Дню России и работает в сквере перед театром драмы имени Василия Шукшина.