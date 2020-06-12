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Виктор Томенко посетил торжественную церемонию подъема флага в День России

, ИА "Амител"
Вместе с губернатором на мероприятии присутствовали и другие известные политики Алтайского края

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил церемонию подъема флага РФ, приуроченную к празднованию Дня России, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя Российской Федерации размером два на шесть метров от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова. Затем под звуки гимна флаг России подняли над площадью. Вместе со знаменем страны были также подняты флаги Алтайского края и города Барнаула", – рассказали на сайте региона.

Помимо Виктора Томенко в числе гостей мероприятия были председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, а также главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский.

Губернатор также осмотрел фотовыставку "Документы рассказывают", подготовленную на основе фондов Государственного архива Алтайского края. Выставка посвящена Дню России и работает в сквере перед театром драмы имени Василия Шукшина.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.06.2020 14:24
гость

Вроде как проведение массовых культурных мероприятий запрещено, больше трёх не собираться?

12.06.2020 14:27
- гость -

Ну это хорошо, что настоящие россияне без холопов так отпраздновали день своей страны.

12.06.2020 14:55
- гость -

А что же они не пошли дальше? Может стоило пригласить С.С.Сatch и устроить авиашоу с салютом?

12.06.2020 15:05
Штраф

Почему без масок?

12.06.2020 15:13
Дресс-код

Подскажите главе парламента, что пинжак на нижнюю пуговицу не застегивают.

12.06.2020 15:22
гость

"... знамя Российской Федерации размером два на шесть метров ..."???
Больше похоже на шесть на шесть метров.

12.06.2020 15:38
- гость -

12.06.2020 15:05
Штраф

Пусть, пусть. Не жалко

12.06.2020 16:00
- гость -

И чем это действо отличается от митинга, который запретили под предлогом эпидемии? Что за лицемерие?

12.06.2020 16:34
- гость -

12.06.2020 15:05
Штраф
Почему без масок?

А зачем маски? Они же знают, что когда заболеют, то для них место в больнице обязательно найдётся.

12.06.2020 16:51
- гость -

Они припухли?
Ради себя перекрыли улицу.
Народ почему не допустили?

12.06.2020 17:52
Пионер

как по кружочкам стоят - кто по красным, кто по белым

12.06.2020 18:29
-гость-

а лица то совсем не веселые, видно что то подозревают

13.06.2020 11:36
- гость -

Стыдливое какое-то мероприятие. И всегдашние трёхколёрные значки с грудей фигурантов куда-то подевались. А?

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