Сибиряки нашли древнее захоронение в стволе цельного дерева

Необычное захоронение обнаружили в городе Таре при копке траншеи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Во время земляных работ при реконструкции городского Дома культуры на глубине четырех метров нашли двухметровое цельное дерево, в полом стволе которого были человеческие останки.

Эксперты полагают, что захоронению не меньше 300 лет. Оно расположено в месте, где раньше стояла церковь. Специалисты считают, что таким образом могли похоронить священника.

Более точные сведения установят по итогам экспертизы. Останки направили в морг, чтобы установить причину смерти. По результатам проверки следователи вынесут процессуальное решение.