Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте указано, что правила будут действовать до 1 января 2031 года. Они разработаны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с продуктами питания.

Как следует из документа, в торговых палатках и киосках станет обязательным наличие раковины для мытья рук, а также туалета в шаговой доступности от рабочего места. Продавцов в магазинах обяжут соблюдать гигиенические требования по уровню шума и дезинфицировать оборудование, инвентарь, тележки и контейнеры.

Над открытыми торговыми местами будет необходимо устанавливать навесы для защиты продуктов от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Также будет запрещено размещать рыбные магазины в помещениях, которые встроены в жилые и административные здания.

Кроме того, теперь упавшие на пол продукты продавать будет нельзя. Запрещается также взвешивать продукты без упаковки на весах. Помимо прочего, продажу бахчевых культур (арбуз, дыня, тыква) частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли запретят.