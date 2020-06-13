Лукашенко призвал использовать опилки вместо выпрашивания нефти и газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке дал поручение активнее использовать местные виды топлива, вместо того чтобы выпрашивать нефть и газ, сообщает "Интерфакс".

По его словам, торф, щепа и опилки буквально валяются под ногами, и их можно использовать в качестве топлива, а не ездить и выпрашивать газ и нефть.

Белорусский лидер также похвалил Витебскую область, в которой научились использовать местные виды топлива и мгновенно построили заводы по производству пеллет – топливных гранул из торфа и древесных пород. Лукашенко потребовал распространить это на всю страну, поскольку гибнущей древесины в Белоруссии предостаточно.

Также президент поручил правительству проработать вопрос таким образом, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке и не сбивали цену.