Лукашенко призвал использовать опилки вместо выпрашивания нефти и газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке дал поручение активнее использовать местные виды топлива, вместо того чтобы выпрашивать нефть и газ, сообщает "Интерфакс".
По его словам, торф, щепа и опилки буквально валяются под ногами, и их можно использовать в качестве топлива, а не ездить и выпрашивать газ и нефть.
Белорусский лидер также похвалил Витебскую область, в которой научились использовать местные виды топлива и мгновенно построили заводы по производству пеллет – топливных гранул из торфа и древесных пород. Лукашенко потребовал распространить это на всю страну, поскольку гибнущей древесины в Белоруссии предостаточно.
Также президент поручил правительству проработать вопрос таким образом, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке и не сбивали цену.
Комментарии
Из головы Лукашенко?
13.06.2020 07:53
- гость -
Из вашей. Что он неправильного сказал?
А еще валежник можно собирать! 08:38. а ты иди мужику своему завтрак готовь. Вылезла с утра прям!
08:57 - гость - "Вылезла с утра прям!"
А ты со вчерашнего дня тут очередь занял? Нет. Надо отмечаться у редакции амика. Там тебя в списках нет, брысь отсюда
Лукашенко правильно говорит. Пеллеты Алтайлес делает и возит аж во Франциию. Значит выгодно
13.06.2020 09:38
- гость -
Пеллеты Алтайлес делает и возит аж во Франциию. Значит выгодно
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То-то леса горят кругом - делают из деловой древесины неделовые опилки.
https://www.amic.ru/news/443688/
молодец
чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где очень бОльшой спрос на тАкую продукцию.
Молодец батька ! Давайте воссоединимся с Белорусией и батьку в президенты , вот либерасня и властьпридержащие закрутятся , как уж на сковородке
Для производства опилок нужна бензопила. Опять все в нефть упирается.
Молодец батька! Вечно обнуленный. С 1994 года правит. В этом году в шестой раз выберется. Подряд!
Скорее всего часть угля кому то унесли, поэтому отопливали кое как.
Николай - для распила требуется мизер или можно и электричество использовать.