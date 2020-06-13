ДТП с участием велосипедиста произошло ночью в Барнауле

В ночь с 12 на 13 июня в районе Нового рынка произошло ДТП с участием велосипедиста. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что авария случилась около 23:00, по словам одного из жителей города, велосипедист резко начал пересекать проезжую часть в районе пешеходного перехода, и водитель автомобиля, заметив его в последний момент, попытался среагировать, но не успел.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Информации о состоянии пострадавшего нет.
Напомним, что перед тем, как пересекать пешеходный переход, нужно сойти с велосипеда. Это переход, а не переезд.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Позавчера слазил с велосипеда перед пересечением проезжей части, зацепил ногой за сиденье и упал на асфальт. Ругал эти дурацкие правила и кто их придумал. Остановиться не достаточно перед переходом?
12:15
- гость -
Вы были бухим или просто полоротый по жизни?
13.06.2020 12:15
- гость -
Да, постоянная джигитовка перед переходами, утомляет, самому надоело, но что делать? Здоровье дороже. Велоинфраструктуры нет, и не будет в ближайшие лет десять, судя по наличию одной локальной велодорожки (знаю только на Г.Исакова, по которой выгуливают собак без намордников и ходят пешеходы) на сегодняшний день.
Проехал 40 км и 4 часа работал на огороде. Сиденье на высоте 96 см, это ногу надо выше метра поднимать.
13.06.2020 12:15
- гость -
Ещё-бы рассказали,как у вас "зажевало" штанину в цепь.
А если по переходу будет проезжать каток.
13.06.2020 12:44
- гость -
А накренить велосипед на бок? А, вообще, думаю, такому нытику лучше ездить на машине или ОТ.
Велосипед - это ваш выбор. И правила вы знаете. Стройте маршрут так, чтобы было меньше пересечений с дорогами. А ныть про то, что нога у вас не поднимается,- глупость неимоверная.
40км - это около 1,5 часов. Я за 1,5 часа около 8км пешком прохожу и так же работаю физически.
Не вытягиваете, бросайте дачу. В чем проблема?
Этому дурню на велосипеде - здоровья. Лично я всегда спешиваюсь при переходе дороги по зебре и светофору. Но постоянно наблюдаю, как прошмыгивают по пешеходникам другие велосипедисты. По моим наблюдениям, так делает примерно 86% велосипедистов. Совпадение? Не думаю. Давайте соблюдать правила и законы нашей страны!
13.06.2020 13:32
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Сколько лет?
Я 8 км и в свои 59 лет прохожу быстрее 1.5 часов, за 1 час 10 минут. Сомневаюсь, что проедешь 40 км за 1.5 часа по обочине грунтовой. До 59 лет вообще можешь не дожить.
За рулем часто пьяные и наркоманы, с удовольствием собьют переходяшего велосипедиста. А так я за 2 секунды проскочил переход на велосипеде и все.
Давайте, давайте, ребятки, катайтесь по переходам и дальше. Мозгов на асфальте ваших не будет, ибо их нет в природе, а вот кишки - запросто. И до вас много "умных" было, и после вас столь же одарённые будут.
А цена вопроса всего-навсего 10-15 секунд, необходимых, чтобы спешится, перейти улицу, и снова уехать. Я каждый выходной по сто км катаю, но правила - они для всех правила, и мне тоже надо их соблюдать, что я и делаю. Правда, по тротуарам людей не распугиваю, это неприлично. Берегите себя и своих близких.
Переходишь с велосипедом, а тебя 10 машин ждут. У людей время отнимаешь.
Пешеходы ее чаще бросаются под колеса. Велосипедист как и минер ошибается один раз.
13.06.2020 17:56
- гость -
Согласен, но ездить на велике по дорогам опасно для жизни и здоровья, особенно веселят бесстрашные ребята катающиеся по кольцам. Сбивают на дорогах, на тротуарах не сбивают, велоинфраструктуры нет, поэтому про приличия здесь писать считаю неуместным. Стараюсь наоборот по тротуарам кататься, если есть возможность и никто не пугается, если голову включать. Всё ИМХО.