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ДТП с участием велосипедиста произошло ночью в Барнауле

, ИА "Амител"
На месте происшествия работали медики

В ночь с 12 на 13 июня в районе Нового рынка произошло ДТП с участием велосипедиста. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что авария случилась около 23:00, по словам одного из жителей города, велосипедист резко начал пересекать проезжую часть в районе пешеходного перехода, и водитель автомобиля, заметив его в последний момент, попытался среагировать, но не успел. 

На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Информации о состоянии пострадавшего нет. 

Напомним, что перед тем, как пересекать пешеходный переход, нужно сойти с велосипеда. Это переход, а не переезд.

Подробности происшествия уточняются. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.06.2020 12:15
- гость -

Позавчера слазил с велосипеда перед пересечением проезжей части, зацепил ногой за сиденье и упал на асфальт. Ругал эти дурацкие правила и кто их придумал. Остановиться не достаточно перед переходом?

13.06.2020 12:28
- гость -

12:15
- гость -
Вы были бухим или просто полоротый по жизни?

13.06.2020 12:39
- гость -

13.06.2020 12:15
- гость -
Да, постоянная джигитовка перед переходами, утомляет, самому надоело, но что делать? Здоровье дороже. Велоинфраструктуры нет, и не будет в ближайшие лет десять, судя по наличию одной локальной велодорожки (знаю только на Г.Исакова, по которой выгуливают собак без намордников и ходят пешеходы) на сегодняшний день.

13.06.2020 12:44
- гость -

Проехал 40 км и 4 часа работал на огороде. Сиденье на высоте 96 см, это ногу надо выше метра поднимать.

13.06.2020 13:00
Гость

13.06.2020 12:15
- гость -
Ещё-бы рассказали,как у вас "зажевало" штанину в цепь.

13.06.2020 13:06
- гость -

А если по переходу будет проезжать каток.

13.06.2020 13:32
- гость -


13.06.2020 12:44
- гость -
А накренить велосипед на бок? А, вообще, думаю, такому нытику лучше ездить на машине или ОТ.
Велосипед - это ваш выбор. И правила вы знаете. Стройте маршрут так, чтобы было меньше пересечений с дорогами. А ныть про то, что нога у вас не поднимается,- глупость неимоверная.
40км - это около 1,5 часов. Я за 1,5 часа около 8км пешком прохожу и так же работаю физически.
Не вытягиваете, бросайте дачу. В чем проблема?

13.06.2020 14:21
Итальянец

Этому дурню на велосипеде - здоровья. Лично я всегда спешиваюсь при переходе дороги по зебре и светофору. Но постоянно наблюдаю, как прошмыгивают по пешеходникам другие велосипедисты. По моим наблюдениям, так делает примерно 86% велосипедистов. Совпадение? Не думаю. Давайте соблюдать правила и законы нашей страны!

13.06.2020 16:11
- гость -

13.06.2020 13:32
---------------
Сколько лет?

Я 8 км и в свои 59 лет прохожу быстрее 1.5 часов, за 1 час 10 минут. Сомневаюсь, что проедешь 40 км за 1.5 часа по обочине грунтовой. До 59 лет вообще можешь не дожить.

13.06.2020 16:15
- гость -

За рулем часто пьяные и наркоманы, с удовольствием собьют переходяшего велосипедиста. А так я за 2 секунды проскочил переход на велосипеде и все.

13.06.2020 17:56
- гость -

Давайте, давайте, ребятки, катайтесь по переходам и дальше. Мозгов на асфальте ваших не будет, ибо их нет в природе, а вот кишки - запросто. И до вас много "умных" было, и после вас столь же одарённые будут.
А цена вопроса всего-навсего 10-15 секунд, необходимых, чтобы спешится, перейти улицу, и снова уехать. Я каждый выходной по сто км катаю, но правила - они для всех правила, и мне тоже надо их соблюдать, что я и делаю. Правда, по тротуарам людей не распугиваю, это неприлично. Берегите себя и своих близких.

13.06.2020 18:55
- гость -

Переходишь с велосипедом, а тебя 10 машин ждут. У людей время отнимаешь.

13.06.2020 18:58
- гость -

Пешеходы ее чаще бросаются под колеса. Велосипедист как и минер ошибается один раз.

14.06.2020 11:46
- гость -

13.06.2020 17:56
- гость -
Согласен, но ездить на велике по дорогам опасно для жизни и здоровья, особенно веселят бесстрашные ребята катающиеся по кольцам. Сбивают на дорогах, на тротуарах не сбивают, велоинфраструктуры нет, поэтому про приличия здесь писать считаю неуместным. Стараюсь наоборот по тротуарам кататься, если есть возможность и никто не пугается, если голову включать. Всё ИМХО.

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