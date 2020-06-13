ДТП с участием велосипедиста произошло ночью в Барнауле

В ночь с 12 на 13 июня в районе Нового рынка произошло ДТП с участием велосипедиста. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что авария случилась около 23:00, по словам одного из жителей города, велосипедист резко начал пересекать проезжую часть в районе пешеходного перехода, и водитель автомобиля, заметив его в последний момент, попытался среагировать, но не успел.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Информации о состоянии пострадавшего нет.

Напомним, что перед тем, как пересекать пешеходный переход, нужно сойти с велосипеда. Это переход, а не переезд.

Подробности происшествия уточняются.