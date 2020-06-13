C крыши ТЦ Plaza в Барнауле ветром снесло часть кровли. Фото

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru / Филиппова Вероника , жительница ЖК "Плаза"

В Барнауле с торгового центра Plaza на Короленко, 105, ветром снесло часть крыши.

Обломки кровли упали на трамвайные пути, из-за чего движение электротранспорта по Красноармейскому проспекту временно приостановлено. На данный момент рабочие заняты устранением завала.

Как сообщили подписчики Telegram-канала Amic.ru, куски кровли также снесло и на парковку рядом со зданием. Огромные листы железа и доски упали на несколько припаркованных автомобилей, разбили стекла и помяли корпуса машин. На место уже прибыли сотрудники аварийного комиссариата.

К счастью, пострадавших от разбушевавшейся стихии нет.