C крыши ТЦ Plaza в Барнауле ветром снесло часть кровли. Фото

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru / Филиппова Вероника , жительница ЖК "Плаза"
В Барнауле с торгового центра Plaza на Короленко, 105, ветром снесло часть крыши.
Обломки кровли упали на трамвайные пути, из-за чего движение электротранспорта по Красноармейскому проспекту временно приостановлено. На данный момент рабочие заняты устранением завала.
Как сообщили подписчики Telegram-канала Amic.ru, куски кровли также снесло и на парковку рядом со зданием. Огромные листы железа и доски упали на несколько припаркованных автомобилей, разбили стекла и помяли корпуса машин. На место уже прибыли сотрудники аварийного комиссариата.
К счастью, пострадавших от разбушевавшейся стихии нет.
Комментарии
порваный плакат с конституцией - зачетный
Потому что это не наша конституция!!!
Даже природа против этой, прости господи, туции!!!
По всему миру природа отдает долги .
Понастроят притык к дороге..
Понастроят притык к дороге..
Дело не в том, что вплотную к дороге, а дело в том, что строят абы как.
Мож не корпусА машин, а кузовА?
На нашем здании на Ленина структуры Шонии ремонтировали крышу.
Непонятно кто и как принимал.
В первую же зиму течи и огромные льдины с сосульками (крыша изнутри греется домом, нет никакой теплоизоляции). Стыки и желоба сделаны отвратительно, стены мокнут и снаружи и изнутри, протекает на 2 этажа вниз.
Через 2 года стали отваливаться огромные пласты штукатурки и лепнина.
Вызвали с УК мастеров, те говорят: "а сейчас по всему городу так крыши делают, смета на миллион, а материалов по факту на 100 тысяч, самый минимум и низшего качества". Лепят из того что есть.
И это был даже не ураганный ветер
и кто людям ущерб будет возмещать за машины?
гостю 13.06.2020 18:10
тут дело не Шонии, а в системе госторгов в целом
когда в рамках аукционов понижают цену ниже нижнего
а потом вынужденно делают работы из гавна и палок
и так как денег по минимуму
а да ещё и на свои. т..к расчет по факту работ а то и с отсрочкой платежа
что с такой системой вы ждете?
Наконец, стали понимать вред электронных торгов, не прошло и 11 лет. Побеждает тот, кто предложет самую низкую цену и качество.