Трейлер фильма-катастрофы. Момент обрушения крыши с ТЦ Plaza попал на видео

Момент срыва крыши с ТЦ Plaza попал на видео очевидца, сообщает Instagram-аккаунт go_barnaul.
Судя по записи, ветер оторвал часть кровли надземного перехода между двумя корпусами торгово-офисного здания.
Как уточнили в пресс-центре мэрии, завалы, мешавшие трамваям, уже устранены и движение маршрутов № 1, 5 и 7 восстановлено.
Напомним, что 13 июня ураганный ветер оторвал часть кровли с ТЦ Plaza на Короленко, 105. Обломки упали на парковку рядом со зданием и долетели до трамвайных путей, временно нарушив движение электротранспорта. Во время инцидента никто не пострадал, однако обломки повредили несколько автомобилей.
Комментарии
Автор -молодец! Шустро спасается ))
Обули в гавно и палки, обозвали плазой)
Что ж теперь поделать? - получайте. Гады.
А при чем тут Плаза?, она вроде бы малость левее,
по кадру находится. Для пупырчатой рекламы?
Ну аффторр там работает, или чо-то получает
оттудова.
Новодельная хрень выглядит красивисто, но ни фига не держится. Туфта.