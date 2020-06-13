Трейлер фильма-катастрофы. Момент обрушения крыши с ТЦ Plaza попал на видео

Момент срыва крыши с ТЦ Plaza попал на видео очевидца, сообщает Instagram-аккаунт go_barnaul.

Судя по записи, ветер оторвал часть кровли надземного перехода между двумя корпусами торгово-офисного здания.

Как уточнили в пресс-центре мэрии, завалы, мешавшие трамваям, уже устранены и движение маршрутов № 1, 5 и 7 восстановлено.

Напомним, что 13 июня ураганный ветер оторвал часть кровли с ТЦ Plaza на Короленко, 105. Обломки упали на парковку рядом со зданием и долетели до трамвайных путей, временно нарушив движение электротранспорта. Во время инцидента никто не пострадал, однако обломки повредили несколько автомобилей.