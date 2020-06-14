Алтайских призывников перед отправкой будут изолировать в гостинице "Колос"

В ходе призывной кампании в Алтайском крае каждый новобранец обязан пройти тестирование на коронавирус, перед тем как отправиться в военкомат или на сборный пункт. Молодых людей с положительным результатом будут помещать в обсерватор, пишут "Вести".

В Барнауле пункт явки призывников развернули в гостинице "Колос".

"Проходят тестирование, ждут результатов, все изолированы по номерам. После получения результатов мы их перевозим транспортом, специально выделенным для этих целей, на сборный пункт и здесь проводим дальнейшие мероприятия", – рассказал начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов.

После прохождения медкомиссии в муниципалитетах будут отправлять в "Колос" на прохождение тестирования, а уже потом повезут на сборный пункт. Через временный пункт уже прошло более ста человек.