У подножия Белухи дотла сгорела часовня

Фото: Горноалтайская епархия

В Горном Алтае ночью 13 июня у подножия Белухи дотла сгорела православная часовня Архангела Михаила, сообщает Горноалтайская епархия. В настоящее время причину пожара устанавливают специалисты.

Церковь возвели в память о погибших в горах спасателях, туристах и альпинистах в 2006 году. Часовню построили по проекту архитектора Кирилла Хромова на личные деньги спасателей и пожертвования добровольцев, в том числе родственников погибших на Белухе.

Отметим, что часовня Архангела Михаила является самым высокогорным православным культовым местом в России. Она была одним из наиболее фотографируемых туристами объектов в окрестностях этой горы.