У подножия Белухи дотла сгорела часовня

Фото: Горноалтайская епархия
В Горном Алтае ночью 13 июня у подножия Белухи дотла сгорела православная часовня Архангела Михаила, сообщает Горноалтайская епархия. В настоящее время причину пожара устанавливают специалисты.
Церковь возвели в память о погибших в горах спасателях, туристах и альпинистах в 2006 году. Часовню построили по проекту архитектора Кирилла Хромова на личные деньги спасателей и пожертвования добровольцев, в том числе родственников погибших на Белухе.
Отметим, что часовня Архангела Михаила является самым высокогорным православным культовым местом в России. Она была одним из наиболее фотографируемых туристами объектов в окрестностях этой горы.
Комментарии
Святыни не подвержены огню. Бог бережет
А не к ней дорогу строить хотели?
Жителям не понравилось, что туристы толпами прут, воти сожгли
13-18, правда? Насколько я помню, во время войны много церквей сгорело. А уж сколько их большевики пожгли после революции! Горили только в путь
Денег на обработку дерева от огня не хватило. Есть специальные составы для обработки древесины.
"Насколько я помню, во время войны много церквей сгорело"
----
Значит то были не настоящие святыни!
Как русские цари строили церкви?
Иван Грозный пограбил вырезал половину Новгорода, а.потом отправил часть награбленного на строительство очередного храма.
Альпинист - покоритель вершин, бросающий вызов природе, и православие с "на вё воля божья" как-то вместе не очень вяжутся.
13:37- гость - Насколько я помню, во время войны много церквей сгорело. А уж сколько их большевики пожгли после революции
Непосредственный участник тех событий? И с большевиками принимали участие?
А официальные цифры привести можете?
Молния ударила, боженька поразил строение, чем-то не угодило оно ему
14.34. Нет. Историю хорошо учила в школе
14:40 - гость - Историю хорошо учила в школе
Очередная жертва ЕГЭ.
Чтобы в школе рассказывали о этих вещах, в вашем изложении, так врете
В каком учебнике об этом написано?
За вами должок, где цифры по сожженным "большевиками" церквей?
Не обращайте внимание на троляку , он тут за деньги до людей докапывается , ибо больше ни на что не способен .