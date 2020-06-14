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У подножия Белухи дотла сгорела часовня

, ИА "Амител"
Причину пожара устанавливают специалисты

Фото: Горноалтайская епархия

В Горном Алтае ночью 13 июня у подножия Белухи дотла сгорела православная часовня Архангела Михаила, сообщает Горноалтайская епархия. В настоящее время причину пожара устанавливают специалисты.

Церковь возвели в память о погибших в горах спасателях, туристах и альпинистах в 2006 году. Часовню построили по проекту архитектора Кирилла Хромова на личные деньги спасателей и пожертвования добровольцев, в том числе родственников погибших на Белухе.

Отметим, что часовня Архангела Михаила является самым высокогорным православным культовым местом в России. Она была одним из наиболее фотографируемых туристами объектов в окрестностях этой горы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

14.06.2020 13:18
- гость -

Святыни не подвержены огню. Бог бережет

14.06.2020 13:35
- гость -

А не к ней дорогу строить хотели?

14.06.2020 13:36
- гость -

Жителям не понравилось, что туристы толпами прут, воти сожгли

14.06.2020 13:37
- гость -

13-18, правда? Насколько я помню, во время войны много церквей сгорело. А уж сколько их большевики пожгли после революции! Горили только в путь

14.06.2020 13:55
- гость -

Денег на обработку дерева от огня не хватило. Есть специальные составы для обработки древесины.

14.06.2020 14:01
Павсекакий

"Насколько я помню, во время войны много церквей сгорело"
----
Значит то были не настоящие святыни!
Как русские цари строили церкви?
Иван Грозный пограбил вырезал половину Новгорода, а.потом отправил часть награбленного на строительство очередного храма.
Альпинист - покоритель вершин, бросающий вызов природе, и православие с "на вё воля божья" как-то вместе не очень вяжутся.

14.06.2020 14:34
- гость -

13:37- гость - Насколько я помню, во время войны много церквей сгорело. А уж сколько их большевики пожгли после революции

Непосредственный участник тех событий? И с большевиками принимали участие?
А официальные цифры привести можете?

14.06.2020 14:36
- гость -

Молния ударила, боженька поразил строение, чем-то не угодило оно ему

14.06.2020 14:40
- гость -

14.34. Нет. Историю хорошо учила в школе

14.06.2020 16:35
- гость -

14:40 - гость - Историю хорошо учила в школе

Очередная жертва ЕГЭ.
Чтобы в школе рассказывали о этих вещах, в вашем изложении, так врете
В каком учебнике об этом написано?
За вами должок, где цифры по сожженным "большевиками" церквей?

14.06.2020 18:15
гость

Не обращайте внимание на троляку , он тут за деньги до людей докапывается , ибо больше ни на что не способен .

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