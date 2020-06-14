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Владимир Жириновский предложил повысить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Также парламентарий посчитал нужным ввести единый налог на сверхприбыль
Фото: topdialog.ru

Фото: topdialog.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил повысить минимальную зарплату в России. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Политик обратил внимание на рост недовольства граждан высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях. Он предложил повысить минимальную заработную плату до 30 тысяч рублей в месяц. "Это одна тысяча рублей в день", – написал он.

При этом если средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей в месяц, то максимальный доход не должен превышать полмиллиона рублей. Поэтому любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, должен сразу понимать, что это максимальная сумма, на которую он может рассчитывать, считает Жириновский.

"Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех – 700 тысяч рублей, депутаты – не более 500 тысяч", – заявил глава ЛДПР.

Кроме того, парламентарий предложил ввести единый налог на сверхприбыль, которую можно направить на медицину и образование, чтобы "они были полностью бесплатными, чтобы все учились и переучивались столько, сколько им потребуется, и все были здоровы".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

14.06.2020 13:48
Евгений

Не мешки ворочить.

#популизм

14.06.2020 14:05
- гость -

Вот именно.

14.06.2020 14:14
- гость -

Одно и тоже. Думаете о ваших кошельках он печется? Налоговую базу для ндфл и прочих пенсионных он хочет поднять. Получаю я 40 тыс, из них в белую 9, а остальное в конвертер. Ну станет у меня белая зп не 9 тыс, а 20. Обшаяя сумма станет меньше , так как налоги теперь с двадцатки будут удерживать. Опять в карман залезут к народу с "благими намерениями"

14.06.2020 15:11
- гость -

у нас же 17000 это уже средний класс))))а 30тыр вообще олигархи))))

14.06.2020 15:16
- гость -

Да ладно? 30 олигархи? Как прожить на тридцатку месяц? Не есть не пить и ходить в прошлогодишних штанах, пока не мотрутся до дыр?

14.06.2020 15:30
acdc

Клоунн , звездит больше 20 лет в думе.гавкает, денег получает, народ развлекает.А народу богаче не стало.Пустобрёх отвлекающий тему,да и ни чего больше.Поедатель народных денег.

14.06.2020 16:07
- гость -

ходить в прошлогодишних штанах, пока не мотрутся до дыр?
------------------
чё зря что ли мировая закулиса приказала дать в трэнды дыры и лохмотья??!!
ходите, не стесняйтесь - будьте модными!!!

14.06.2020 18:05
- гость -

ну, далеко не на каждой работе работник отрабатывает на эту сумму

14.06.2020 18:06
- гость -

получаю я 40 тыс, из них в белую 9, а остальное в конвертер
---
методичку запросите свежую. сейчас минималка в районе 14-15. к сожалению, мне тоже давно не присылали свежей методички, поэтому я точно не знаю, сколько

14.06.2020 18:23
точный

согласен , что бы лечились без платно, а не собирали смс- ками деньги детям на операции...

15.06.2020 08:31
Necto

По поводу уменьшения зарплат это вопрос к работодателю. Белить надо зарплаты, когда белить будут все по принудиловке издержки лягут на отрасль в целом и не должны ложится на карман работника. Т.е. издержки лягут на конечного потребителя все повысят разом, а следовательно все в цене возрастет.

15.06.2020 08:33
Necto

Но зато платить будут точно как в договоре, а не как договорились на конверт... У кого то все честно с концертами, а кому то обещают и кидают

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