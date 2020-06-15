Банки решили лишить клиентов бесплатного обслуживания карт

Банки собираются ужесточить условия обслуживания клиентов, если в России сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России правительству.
Речь идет о выпуске и обслуживании карт, использовании платежных приложений и доступе к колл-центру. Кроме того, банки могут сократить или полностью отказаться от программ лояльности.
"В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга. Благодаря этой модели в России на каждого человека приходится минимум две карты", – заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.
Напомним, что в марте 2020 года ЦБ ограничил эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса до 1% для онлайн-покупок, а в июне и для медицинских услуг. Ограничения, которые продлятся до 30 сентября, вызвали серьезное недовольство банковских организаций, которые стали терять прибыль.
Комментарии
Наглость и жадность банков зашкаливает! Они пользуются деньгами клиентов и еще им все мало и мало!
А по-моему, они УЖЕ берут за обслуживание карт. Оригинально: насильно заставляют оформлять карты, пользуются нашими деньгами и еще деньги берут за это. А при плохом СССР наоборот банки начисляли проценты за пользование деньгами вкладчиков.
Современные ростовщики облаченные в пиджаки и белые рубашки сидящие в шикарных офисах. Работа у них такая, обирать народ. И эти люди вечером (клерки) после рабочего дня чувствуют свою значимость, полезность и считают что приносят добро в мир.
Пора переходить на наличные деньги, многие знакомые обходятся без карт
"свою значимость, полезность" - а кто денех в кредит будет давать или инвестировать в развитие эхономики?
15.06.2020 11:18 Doka
Вот, вот. Деньги в кредит они дают под %, и не малые, а сами берут без. Инвестировать экономику себе в ущерб банки тоже не будут. Так что снимите розовые очки.
Так что снимите розовые очки.
а как же экономическая солидарность...
ведь общее дело делаем, повышаем так сказать благосостояние граждан )))
переходить на наличку...