Банки решили лишить клиентов бесплатного обслуживания карт

Банки собираются ужесточить условия обслуживания клиентов, если в России сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России правительству.

Речь идет о выпуске и обслуживании карт, использовании платежных приложений и доступе к колл-центру. Кроме того, банки могут сократить или полностью отказаться от программ лояльности.

"В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга. Благодаря этой модели в России на каждого человека приходится минимум две карты", – заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Напомним, что в марте 2020 года ЦБ ограничил эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса до 1% для онлайн-покупок, а в июне и для медицинских услуг. Ограничения, которые продлятся до 30 сентября, вызвали серьезное недовольство банковских организаций, которые стали терять прибыль.