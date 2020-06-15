Заслуженный успех. АлтГУ стал одним из лучших университетов мира

АлтГУ вошел в топ-500 лучших университетов мира, топ-10 – в России и топ-100 – в Европе в рейтинге U-Multirank 2020.
Среди лучших мировых вузов АлтГУ находится на 350-й позиции. Всего представлено 1,8 тысячи участников из 92 стран. Из России в список попали 44 ведущих вуза. Среди них 16 представителей проекта "5-100"* и девять опорных университетов РФ.
В рейтинге лучших вузов Европы АлтГУ занял 87-ю позицию между Боннским и Лидским университетами. Всего было 1070 участников.
Цель U-Multirank – создать объективное представление о деятельности университетов. За основу взяты такие критерии, как преподавание и успеваемость, исследования, участие в развитии региона, международные связи.
Рейтинг U-Multirank составлен Европейским центром развития высшего образования в команде с рядом исследовательских организаций. Во главе – Центр исследования высшего образования из Германии (CHE Centre for Higher Education).
Статистика дает возможность сравнивать российские и зарубежные вузы по направлениям, которые интересны абитуриентам и студентам.
*Проект "5-100" – государственная инициатива, направленная на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду.
Комментарии
с нетерпением ждем статью на банфаксе про долларовую закупку АГУ консультаций от организаторов рейтинга
еще бы написали стоимость контракта, по которому вуз был включен в данный рейтинг...
Университет занимается популизмом а не обучением. А специалисты выходят деревянные на половину.
15.06.2020 14:57
- гость -
ну из алтгу хоть на половину, из полутеха выходят состоявшимися идиотами
Каждый кулик свое болото хвалит.
Зависть - плохое чувство. АлтГУ - обьективно лучший вуз края. Что остальным мешает это делать? Работайте братья! И вы сможете достичь этого. Лет через 5.
ну из алтгу хоть на половину, из полутеха выходят состоявшимися идиотами
из политеха выходят, хоть что-то руками умеющие делать, а из универа те кто тоже самое делают языком
15.06.2020 15:22
Студент ЮИ Ал
По подготовке кого он лучший? Учителей? Врачей? Инженеров?
15.06.2020 15:22
Студент ЮИ Ал
Кулик вылез из болота? Посмотрите на специалистов хотя бы по охране труда, чем они там занимаются. Фильмы посмотрели и домой полетели. Ладно бы фильмы по теме...Как научные работы и разработки так политех, как звания регалии так АГУ. Вы нам тут божью росу не втирайте в глаза, знаем мы этих студентов из АГУ площадь круга посчитать не могут, позорище.Взашей гнать таких надо, пусть дальше идут менеджерами в ТЦ работать это у них неплохо получается.
15.06.2020 15:26
- гость -
выпердыши полутеха ни руками ни головой не умеют ничего, хотя да считают себя "илитой"
15.06.2020 15:29
- гость -
разработки чего? того что уже давно сделано? из последнего, сюжет в местных новостишках о том как полутехники из говна и палок уже 5 лет пытаются сделать многотопливный движок )) в полутехе такие преподы что не рассказали бедолагам про многотопливность танковых двигателей например
Сейчас вузы в принципе не готовят специалистов , сейчас готовят теоретиков: бакалавров и магистров наук каких-либо.
Главная задача научить молодого человека логически мыслить, быстро обучаться необходимому и применять полученные знания и опыт на практике.
Конечно получается не у всех. Но так было всегда.
16:05
!
АГУня, у вас там ДОМ-2 уже закончился? Вы там некую Карлову сожрать пытались вроде, а сейчас как у вас дела? А как юриста Сорокина за взятку прихватили? Вот это юрист, всем юристам юрист.
16:06
Лола
Сейчас вузы в принципе не готовят специалистов , сейчас готовят...
..Но так было всегда.
Головушка бо-бо с выходных?
15.06.2020 16:09
- гость -
ты давай ещё при отсутствии аргументов про орфографию начни ныть дура ты полутехническая ж))
16:24
!
Я вообще ПТУшник, дура ты классическая. Мне по, что там в полутехе, просто смеюсь с АГУ-манек.
15.06.2020 16:09
- гость -
полутехничка, ты ещё про орфографию начни ныть когда аргументов больше нет
15.06.2020 16:24
!
Вот такие быдло специалисты выходят в народ....Не устроился в Дом 2? Не переживай таких шоу у нас много, найдешь теплое место.
15.06.2020 16:28
- гость -
дак полутех и есть ПТУ ещё с 90-х годов, он на большее и не атестован
16:30
!
Ты с какого фака?
15.06.2020 16:32
- гость -
с фака ты голубок, а я так мимо проходил )
16:34
!
Факультет, спрашиваю, какой?
15.06.2020 16:11
- гость -
Головушка бо-бо с выходных?
о чем ты ?
16:36
- гость -
Идите хряпните соточку, что бы попустило.
15.06.2020 16:36
- гость -
и ещё раз для "илитного" полутехника, НИКАКОЙ ))
Да вы все перезаученные и тупые
15.06.2020 16:46
- гость -
шутник
16:50
!
Вы дeгенерат. Прошу вас не позорить АГУ, своей якобы причастностью к данному учебному заведению.
15:26- гость - По подготовке кого он лучший? Учителей? Врачей? Инженеров?
Там готовят разведчиков!
15.06.2020 16:53
Андрей
не уважаемый дибил, я нигде не говорил что причастен к агу, и не надо быть к агу причастным чтобы понимать что алтгу рулит в крае
15.06.2020 17:10
- гость -
тугодумненький, я уже давно своё отучился, причём не в говновузах барнаульчика )
а из вас видно да так и не сделали в говновузиках человека мыслящего
17:14
!
я уже давно своё отучился, причём не в говновузах барнаульчика
Это там вас научили отыгрывать обос*анного бича? Вы неплохо справляетесь.
15.06.2020 17:23
- гость -
это там меня научили мыслить и различать говно ( такое как вы) и не говно, так что поменьше гонора, полутех говновузом в 90-е стал и им и останется пока руководство за ум не возмётся, а точнее пока его ссаными тряпками не выгонят ))
Для всех политехов, педов, шмедов и прочих кульков. Если все так просто, возьмите и войдите в рейтинг. Хоть в один престижный, международный. В чем проблема-то? А то силенок мало, не пускают в приличную компанию и начинается: купили, то се. ЗАРАБОТАЛИ! Ясно? Заработали трудом ВСЕГО коллектива АлтГУ! И гордимся!
17:34
!
это там меня научили мыслить и различать говно ( такое как вы) и не говно, так что поменьше гонора,
Не надо плакать и оскорблять. Судя по вашим комментариям, не скажешь, что вы учились в порядочном учебном заведении и чему то научились. Вот Александр от 17.35 похож на человека, хоть и немножко заблуждается.
Погуглите на досуге значение слова "гонор".
Александр от 17.35 похож на человека
Вот именно - похож! И только. Так гордится своим вузом, что даже свое настоящее имя стесняется назвать, а то потом стыдно в глаза людям смотреть будет.
15.06.2020 17:56
- гость -
не суди по себе, ты же себя отличным от других считаешь. и не путай называя тебя глупым констатирую факт, а это не может быть оскорблением
это как раз то что тебе в говно вузе должны были обЪяснить )) но сами этого не знали )
гонор - Чванливое высокомерие, заносчивость = как раз то чем выпердыши полутеха и отличаются, ибо они "илита", потому всё что их ставит на подобающее им место ( в жопе) куплено и проплачено ))
18:22
Всякую чушь несёте, приписываете собеседнику, то чего он не говорил и себе тоже. У вас хаос в мыслях.
Может вас изнасиловал полутехник?
15.06.2020 18:42
- гость -
а может проще признать что дурачок и не пытаться толковать-фантазировать чужие мысли? ))
Хороший вуз. Настоящая кузница кадров для кофеен да отделов купи-продай в трц.
всё же просто, например сравните:
http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=2554
полутех:
Персоналий: 72
Авторов: 52
Публикаций: 72
http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=1507
алтгу:
Персоналий: 79
Авторов: 68
Публикаций: 141
для сравнения томский политех:
http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=2702
Персоналий: 327
Авторов: 321
Публикаций: 311
результаты более сильных вузов лучше не показывать, а то на говно изойдёте совсем
В алтгу иностранных студентов скоро если не уже будет больше чем наших. Отсюда деньги и рейтинги международных форматов, всё просто. «Зри в Корень», Козьма Прутков
19:06
http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=1507
алтгу:
Персоналий: 79
Авторов: 68
Публикаций: 141
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По качеству что? Что там нафантазировали ваши АГУшата? Где то применялось их графоманство?
Не, ну ТГУ то явно не ровня нашему полутеху.
15.06.2020 19:26
Гость
рейтинги от научной деятельности
а иностранцы от рейтингов, отсюда деньги, если в полутехе науки нет уже лет 30 то чего ноете?
Какой -то дурачек из Левады под восклицательным знаком оценивает наши ВУЗы.
Тебе только уборщицей работать.