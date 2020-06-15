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Заслуженный успех. АлтГУ стал одним из лучших университетов мира

, ИА "Амител"
Также опорный вуз вошел в топ-10 ведущих высших учебных заведений России
Фото: пресс-служба АлтГУ

Фото: пресс-служба АлтГУ

АлтГУ вошел в топ-500 лучших университетов мира, топ-10 – в России и топ-100 – в Европе в рейтинге U-Multirank 2020.

Среди лучших мировых вузов АлтГУ находится на 350-й позиции. Всего представлено 1,8 тысячи участников из 92 стран. Из России в список попали 44 ведущих вуза. Среди них 16 представителей проекта "5-100"* и девять опорных университетов РФ.

В рейтинге лучших вузов Европы АлтГУ занял 87-ю позицию между Боннским и Лидским университетами. Всего было 1070 участников.

Цель U-Multirank – создать объективное представление о деятельности университетов. За основу взяты такие критерии, как преподавание и успеваемость, исследования, участие в развитии региона, международные связи.

Рейтинг U-Multirank составлен Европейским центром развития высшего образования в команде с рядом исследовательских организаций. Во главе – Центр исследования высшего образования из Германии (CHE Centre for Higher Education).

Статистика дает возможность сравнивать российские и зарубежные вузы по направлениям, которые интересны абитуриентам и студентам.

*Проект "5-100" – государственная инициатива, направленная на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.06.2020 14:51
п

с нетерпением ждем статью на банфаксе про долларовую закупку АГУ консультаций от организаторов рейтинга

15.06.2020 14:56
- гость -

еще бы написали стоимость контракта, по которому вуз был включен в данный рейтинг...

15.06.2020 14:57
- гость -

Университет занимается популизмом а не обучением. А специалисты выходят деревянные на половину.

15.06.2020 15:11
!


15.06.2020 14:57
- гость -

ну из алтгу хоть на половину, из полутеха выходят состоявшимися идиотами

15.06.2020 15:15
- гость -

Каждый кулик свое болото хвалит.

15.06.2020 15:22
Студент ЮИ Ал

Зависть - плохое чувство. АлтГУ - обьективно лучший вуз края. Что остальным мешает это делать? Работайте братья! И вы сможете достичь этого. Лет через 5.

15.06.2020 15:26
- гость -

ну из алтгу хоть на половину, из полутеха выходят состоявшимися идиотами

из политеха выходят, хоть что-то руками умеющие делать, а из универа те кто тоже самое делают языком

15.06.2020 15:26
- гость -

15.06.2020 15:22
Студент ЮИ Ал

По подготовке кого он лучший? Учителей? Врачей? Инженеров?

15.06.2020 15:29
- гость -

15.06.2020 15:22
Студент ЮИ Ал
Кулик вылез из болота? Посмотрите на специалистов хотя бы по охране труда, чем они там занимаются. Фильмы посмотрели и домой полетели. Ладно бы фильмы по теме...Как научные работы и разработки так политех, как звания регалии так АГУ. Вы нам тут божью росу не втирайте в глаза, знаем мы этих студентов из АГУ площадь круга посчитать не могут, позорище.Взашей гнать таких надо, пусть дальше идут менеджерами в ТЦ работать это у них неплохо получается.

15.06.2020 16:03
!


15.06.2020 15:26
- гость -


выпердыши полутеха ни руками ни головой не умеют ничего, хотя да считают себя "илитой"

15.06.2020 16:05
!


15.06.2020 15:29
- гость -


разработки чего? того что уже давно сделано? из последнего, сюжет в местных новостишках о том как полутехники из говна и палок уже 5 лет пытаются сделать многотопливный движок )) в полутехе такие преподы что не рассказали бедолагам про многотопливность танковых двигателей например

15.06.2020 16:06
Лола

Сейчас вузы в принципе не готовят специалистов , сейчас готовят теоретиков: бакалавров и магистров наук каких-либо.
Главная задача научить молодого человека логически мыслить, быстро обучаться необходимому и применять полученные знания и опыт на практике.
Конечно получается не у всех. Но так было всегда.

15.06.2020 16:09
- гость -

16:05
!
АГУня, у вас там ДОМ-2 уже закончился? Вы там некую Карлову сожрать пытались вроде, а сейчас как у вас дела? А как юриста Сорокина за взятку прихватили? Вот это юрист, всем юристам юрист.

15.06.2020 16:11
- гость -

16:06
Лола
Сейчас вузы в принципе не готовят специалистов , сейчас готовят...
..Но так было всегда.

Головушка бо-бо с выходных?

15.06.2020 16:24
!


15.06.2020 16:09
- гость -


ты давай ещё при отсутствии аргументов про орфографию начни ныть дура ты полутехническая ж))

15.06.2020 16:28
- гость -

16:24
!
Я вообще ПТУшник, дура ты классическая. Мне по, что там в полутехе, просто смеюсь с АГУ-манек.

15.06.2020 16:29
!


15.06.2020 16:09
- гость -


полутехничка, ты ещё про орфографию начни ныть когда аргументов больше нет

15.06.2020 16:29
- гость -

15.06.2020 16:24
!
Вот такие быдло специалисты выходят в народ....Не устроился в Дом 2? Не переживай таких шоу у нас много, найдешь теплое место.

15.06.2020 16:30
!


15.06.2020 16:28
- гость -


дак полутех и есть ПТУ ещё с 90-х годов, он на большее и не атестован

15.06.2020 16:32
- гость -

16:30
!
Ты с какого фака?

15.06.2020 16:34
!


15.06.2020 16:32
- гость -


с фака ты голубок, а я так мимо проходил )

15.06.2020 16:36
- гость -

16:34
!
Факультет, спрашиваю, какой?

15.06.2020 16:36
- гость -

15.06.2020 16:11
- гость -
Головушка бо-бо с выходных?

о чем ты ?

15.06.2020 16:46
- гость -

16:36
- гость -
Идите хряпните соточку, что бы попустило.

15.06.2020 16:50
!


15.06.2020 16:36
- гость -


и ещё раз для "илитного" полутехника, НИКАКОЙ ))

15.06.2020 16:50
- гость -

Да вы все перезаученные и тупые

15.06.2020 16:51
- гость -

15.06.2020 16:46
- гость -
шутник

15.06.2020 16:53
Андрей

16:50
!
Вы дeгенерат. Прошу вас не позорить АГУ, своей якобы причастностью к данному учебному заведению.

15.06.2020 16:57
- гость -

15:26- гость - По подготовке кого он лучший? Учителей? Врачей? Инженеров?

Там готовят разведчиков!

15.06.2020 16:58
!


15.06.2020 16:53
Андрей

не уважаемый дибил, я нигде не говорил что причастен к агу, и не надо быть к агу причастным чтобы понимать что алтгу рулит в крае

15.06.2020 17:14
!


15.06.2020 17:10
- гость -


тугодумненький, я уже давно своё отучился, причём не в говновузах барнаульчика )
а из вас видно да так и не сделали в говновузиках человека мыслящего

15.06.2020 17:23
- гость -

17:14
!
я уже давно своё отучился, причём не в говновузах барнаульчика

Это там вас научили отыгрывать обос*анного бича? Вы неплохо справляетесь.

15.06.2020 17:34
!


15.06.2020 17:23
- гость -


это там меня научили мыслить и различать говно ( такое как вы) и не говно, так что поменьше гонора, полутех говновузом в 90-е стал и им и останется пока руководство за ум не возмётся, а точнее пока его ссаными тряпками не выгонят ))

15.06.2020 17:35
Александр

Для всех политехов, педов, шмедов и прочих кульков. Если все так просто, возьмите и войдите в рейтинг. Хоть в один престижный, международный. В чем проблема-то? А то силенок мало, не пускают в приличную компанию и начинается: купили, то се. ЗАРАБОТАЛИ! Ясно? Заработали трудом ВСЕГО коллектива АлтГУ! И гордимся!

15.06.2020 17:56
- гость -

17:34
!
это там меня научили мыслить и различать говно ( такое как вы) и не говно, так что поменьше гонора,

Не надо плакать и оскорблять. Судя по вашим комментариям, не скажешь, что вы учились в порядочном учебном заведении и чему то научились. Вот Александр от 17.35 похож на человека, хоть и немножко заблуждается.
Погуглите на досуге значение слова "гонор".

15.06.2020 18:03
- гость -

Александр от 17.35 похож на человека

Вот именно - похож! И только. Так гордится своим вузом, что даже свое настоящее имя стесняется назвать, а то потом стыдно в глаза людям смотреть будет.

15.06.2020 18:22
!


15.06.2020 17:56
- гость -


не суди по себе, ты же себя отличным от других считаешь. и не путай называя тебя глупым констатирую факт, а это не может быть оскорблением

это как раз то что тебе в говно вузе должны были обЪяснить )) но сами этого не знали )

гонор - Чванливое высокомерие, заносчивость = как раз то чем выпердыши полутеха и отличаются, ибо они "илита", потому всё что их ставит на подобающее им место ( в жопе) куплено и проплачено ))

15.06.2020 18:42
- гость -

18:22
Всякую чушь несёте, приписываете собеседнику, то чего он не говорил и себе тоже. У вас хаос в мыслях.
Может вас изнасиловал полутехник?

15.06.2020 18:43
!


15.06.2020 18:42
- гость -


а может проще признать что дурачок и не пытаться толковать-фантазировать чужие мысли? ))

15.06.2020 18:52
Пионер

Хороший вуз. Настоящая кузница кадров для кофеен да отделов купи-продай в трц.

15.06.2020 19:06
!

всё же просто, например сравните:

http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=2554
полутех:
Персоналий: 72
Авторов: 52
Публикаций: 72

http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=1507
алтгу:

Персоналий: 79
Авторов: 68
Публикаций: 141

15.06.2020 19:07
!

для сравнения томский политех:

http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=2702

Персоналий: 327
Авторов: 321
Публикаций: 311

результаты более сильных вузов лучше не показывать, а то на говно изойдёте совсем

15.06.2020 19:26
Гость

В алтгу иностранных студентов скоро если не уже будет больше чем наших. Отсюда деньги и рейтинги международных форматов, всё просто. «Зри в Корень», Козьма Прутков

15.06.2020 19:37
- гость -

19:06
http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=1507
алтгу:

Персоналий: 79
Авторов: 68
Публикаций: 141
------------
По качеству что? Что там нафантазировали ваши АГУшата? Где то применялось их графоманство?
Не, ну ТГУ то явно не ровня нашему полутеху.

15.06.2020 19:53
!


15.06.2020 19:26
Гость

рейтинги от научной деятельности
а иностранцы от рейтингов, отсюда деньги, если в полутехе науки нет уже лет 30 то чего ноете?

16.06.2020 02:40
Botanik

Какой -то дурачек из Левады под восклицательным знаком оценивает наши ВУЗы.
Тебе только уборщицей работать.

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