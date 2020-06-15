Заслуженный успех. АлтГУ стал одним из лучших университетов мира

АлтГУ вошел в топ-500 лучших университетов мира, топ-10 – в России и топ-100 – в Европе в рейтинге U-Multirank 2020.

Среди лучших мировых вузов АлтГУ находится на 350-й позиции. Всего представлено 1,8 тысячи участников из 92 стран. Из России в список попали 44 ведущих вуза. Среди них 16 представителей проекта "5-100"* и девять опорных университетов РФ.

В рейтинге лучших вузов Европы АлтГУ занял 87-ю позицию между Боннским и Лидским университетами. Всего было 1070 участников.

Цель U-Multirank – создать объективное представление о деятельности университетов. За основу взяты такие критерии, как преподавание и успеваемость, исследования, участие в развитии региона, международные связи.

Рейтинг U-Multirank составлен Европейским центром развития высшего образования в команде с рядом исследовательских организаций. Во главе – Центр исследования высшего образования из Германии (CHE Centre for Higher Education).

Статистика дает возможность сравнивать российские и зарубежные вузы по направлениям, которые интересны абитуриентам и студентам.

*Проект "5-100" – государственная инициатива, направленная на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду.