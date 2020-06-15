"По ребенку ходят". Рубцовчане жалуются на засилье тараканов в детской больнице

Жители Рубцовска жалуются на засилье тараканов в детском инфекционном отделении горбольницы № 1, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Как рассказала родитель одного из малолетних пациентов, тараканы ползают по стенам, потолку, мебели и даже залезают на самих детей. На претензии и обвинения в антисанитарии работники учреждения предлагают давить насекомых самостоятельно.
"В данный момент тут лежим, завтра отказную писать будем. Не хотим здесь оставаться", – объяснила местная жительница.
При этом сама палата находится в довольно удручающем состоянии – местами от стен уже отвалилась старая кафельная плитка.
Комментарии
роспотрепназор только кафе и рестораны кошмарит а больницы за версту обходит? самим можно гелем обработать плинтуса в палатах если дети там... ножки кроватей то же...мы так когдато в Барнауле мазали в палате где наши лежали...так через два дня их поубавилось почти все передохли
Тараканы есть -уже отлично. Экология в норме. А это какие то неженки заселились.
Микроволновки поставьте, вся мелкая живность исчезнет.
15:15
- гость -
Бредите, что ли?
Поставьте вышку на крышку
этож чистый белок!
15.06.2020 15:55
- гость -
Просто хорошо помню совок и многоэтажки с тараканами до появления микроволновок в квартирах.
Живу в хрущевке, на первом этаже продуктовый. У нас тараканы периодически появляются, травишь, вроде и исчезли, через пару месяцев опять приходят. Так что бред это про микроволновки.
15.06.2020 18:28
Гость
Живу в хрущевке, на первом этаже продуктовый
Ну вам точно вышку надо на крышу, магнитные волны от микроволновок не справляются.
Ну таракаши все ж лучше, чем клопы. У нас сосед колхозник клопов привез. Пришлось СЭС вызывать. Это те еще гады ползающие и кровососущие. Дихлофос жрут, но умирает только половина.