"По ребенку ходят". Рубцовчане жалуются на засилье тараканов в детской больнице

Жители Рубцовска жалуются на засилье тараканов в детском инфекционном отделении горбольницы № 1, сообщает "Инцидент Рубцовск".

Как рассказала родитель одного из малолетних пациентов, тараканы ползают по стенам, потолку, мебели и даже залезают на самих детей. На претензии и обвинения в антисанитарии работники учреждения предлагают давить насекомых самостоятельно.

"В данный момент тут лежим, завтра отказную писать будем. Не хотим здесь оставаться", – объяснила местная жительница.

При этом сама палата находится в довольно удручающем состоянии – местами от стен уже отвалилась старая кафельная плитка.