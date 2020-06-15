В Алтайском крае несовершеннолетние до смерти избили двух мужчин

В Солонешенском районе Алтайского края двое несовершеннолетних до смерти избили двух мужчин арматурой и дверцей от печи, сообщает СУ СКР региона.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года. 15-летний и 16-летний учащиеся профессионального лицея заподозрили друга 52-летнего местного жителя в краже запчастей. Подростки пришли к нему в дом и в ходе ссоры жестоко избили арматурой.
В тот момент в дом вошел 37-летний гость пострадавшего, которого юноши также избили металлической дверцей от печи. От полученных травм оба потерпевших скончались, а обвиняемые сбежали с места преступления.
В ходе следствия осужденные свою вину частично признали, отрицая, что убийство было умышленным. Суд признал несовершеннолетних виновными и назначил им от 6 до 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
Комментарии
Странное у нас законодательство - убили двух человек в сговоре и 6-8 лет, а провластная шпана требует для Ефремова 12 лет...
15.06.2020 14:15
- гость -
А "оппозиционер" получит всего года 3 поселения,как бы шпана не просила.
А "оппозиционер" получит всего года 3 поселения,как бы шпана не просила.
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Был бы едросовец - вообще б отмазали
Сын С. Иванова, насмерть сбивший женщину, оправдан
Следствие по делу о наезде сына вице-премьера российского правительства, министра обороны РФ Сергея Иванова, Александра Иванова на 68-летнюю москвичку Светлану Беридзе, которая от полученных травм скончалась на месте, завершилось. Как пишет газета "Новые известия", дело закрыли за отсутствием нарушений, а также состава преступления в действиях водителя.
самое страшное, когда законы не для всех одинаковы
15.06.2020 15:21
- гость -
Сын С. Иванова, насмерть сбивший женщину, оправдан
Он утонул в ОАЭ в 2014 году...
Надо же какой ГУМАННЫЙ СУД!!! И всего то по 8лет!
..........ссоры жесткого избили......
Чет не понял - "ЖЕСТКОГО" - это кликуха????