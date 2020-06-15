В Алтайском крае несовершеннолетние до смерти избили двух мужчин

В Солонешенском районе Алтайского края двое несовершеннолетних до смерти избили двух мужчин арматурой и дверцей от печи, сообщает СУ СКР региона.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. 15-летний и 16-летний учащиеся профессионального лицея заподозрили друга 52-летнего местного жителя в краже запчастей. Подростки пришли к нему в дом и в ходе ссоры жестоко избили арматурой.

В тот момент в дом вошел 37-летний гость пострадавшего, которого юноши также избили металлической дверцей от печи. От полученных травм оба потерпевших скончались, а обвиняемые сбежали с места преступления.

В ходе следствия осужденные свою вину частично признали, отрицая, что убийство было умышленным. Суд признал несовершеннолетних виновными и назначил им от 6 до 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии.