Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае

Серьезная угроза распространения огня в связи с высокой пожароопасностью сохранится в Алтайском крае еще минимум несколько дней, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В период до 19 июня в регионе остается повышенный риск возникновения пожаров. В связи с этим населению рекомендуют соблюдать нормы пожарной безопасности и сообщать об их нарушителях.

"Призываем граждан соблюдать меры пожарной безопасности, быть внимательными и острожными. В случае возникновения пожара звонить по телефонам 101 или 112", – обратились к местным жителям в ведомстве.

Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:

– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;

– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);

– не давать детям играть с огнем;

– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.