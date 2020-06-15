Россия выдворит двух чешских послов после скандала с провозом яда

Россия выдворит за границу двух чешских дипломатов, сообщают "Известия" со ссылкой на посла республики в РФ Витезслава Пивоньку.

Как объяснил дипломат, решение стало ответом на аналогичный шаг Праги в отношении двух работников Россотрудничества. Напомним, что ранее двух российских послов выслали из страны, обвинив их во ввозе рицина – сильнодействующего яда.

МИД России подтвердил информацию, отметив, что речь идет о работниках дипмиссии Чехии в Москве. Они должны будут покинуть страну до 17 июня.

"Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти", – уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Чехия возвела курс на обострение отношений с Россией, что будет учтено при выстраивании дальнейших взаимоотношений с республикой.