В Москве неизвестный открыл стрельбу и ранил двух полицейских. Видео

Во время перестрелки на юго-западе Москвы двое полицейских и один гражданский получили ранения, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу в тот момент, когда сотрудники ГИБДД оформляли штраф водителю "Яндекс.Такси", которого они остановили.

Мужчина успел выстрелить шесть раз – четыре пули ранили одного полицейского и еще две попали в напарника. Ответным огнем правоохранителю удалось его тяжело ранить в живот.

По данным канала, жизни одного из полицейских ничего не угрожает, второй сотрудник тяжело ранен и сейчас находится в реанимации.