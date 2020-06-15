Следственный комитет возбудил против Алексея Навального уголовное дело о клевете

Следственный комитет возбудил против Алексея Навального дело о клевете в адрес ветерана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении А.А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета)", – говорится в релизе.

По версии следствия, 2 июня Навальный разместил в своих социальных сетях видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказывает свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как установили следователи, вместе с роликом оппозиционер опубликовал комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, которые порочат честь ветерана Великой Отечественной.

Напомним, что у Алексея Навального есть две условные судимости по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения политик категорически отвергает, считая преследование политически мотивированным. Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе – с хищением свыше 30 миллионов.