Площадь лесных пожаров в Алтайском крае выросла в 7,9 раза

В 2020 году в Алтайском крае с начала пожароопасного сезона (10 апреля) произошло 182 лесных пожара (за аналогичный период 2019 года – 163), сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Их общая площадь составила 2931,66 га (в 2019-м – 371,83 га). Таким образом, площадь, пройденная огнем, выросла в 7,9 раза.

Причиной четверти возгораний, нанесших ущерб лесному фонду, послужили грозовые разряды. От удара молнии произошло 46 пожаров.

Как сообщает региональный Минсельхоз, самое крупное число лесных возгораний случилось по вине посетителей леса (98) и в результате сельскохозяйственных палов (37).

За прошедшие выходные пострадало 37 участков земли лесного фонда Алтайского края. Природные пожары ликвидированы в Волчихинском, Егорьевском, Завьяловском, Каменском, Ключевском, Красногорском, Михайловском, Новичихинском, Павловском, Ребрихинском, Суетском, Троицком, Угловском и Шипуновском районах.