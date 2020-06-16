В Алтайском крае стали реже умирать и рождаться

По данным Росстата, в период с января по апрель 2020 года в Алтайском крае снизились показатели рождаемости, смертности, заключения и расторжения браков. Об этом сообщает официальный сайт региона.
В исследуемый период родилось 6410 детей, что на 595 меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7005 детей). Что касается смертности, то в 2020 году за первые четыре месяца умер 10 501 человек, в прошлом году – 11 444 человека.
Таким образом, естественная убыль населения в Алтайском крае сохраняется. Она составляет 4091 человек, что на 348 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, отмечается падение числа зарегистрированных браков и разводов. В январе – апреле 2020 года оформлен 2461 брачный союз и 2479 расторжений брака (в 2019 году – 2959 и 3273 соответственно).
Комментарии
Ну правильно. Если численность населения сокращается, рождений и смертей тоже меньше становится.
Дык, что рожать, что умирать дороговасто стало! А денежек-то нема!
Маятник жизни потихоньку останавливается в крае, пессиместично - но верно.
Привязать эти показатели к работе администрации, и назначить им жалование согласно потерям или приросту. Это будет отражать реальную их работу. Семья не чувствует уверенности в завтрашнем дне и не может позволить себе детей, вот и идет убыль. И убыль не маленькая. Облажили налогами со всех сторон, даже эти васалы типа горэлектросети и те свои штрафы нарисовали от радости потолочные в нищем крае, ссут кипятком наверное за безнаказанность. А президентские выплаты банки удачно списали как долги. Какой прирост может быть?
Кто хотел родился. Кто хотел тот умер... Остановилось теперь все
про браки меньше, так как регистрации были отменены, за лето догонят и перегонят страждущие выкинуть деньги
16.06.2020 12:30
- гость -
Умные люди могут жить и без брака, а это воровское государственное правосудие оставит мужчин не соло хлебавше, при любом разводе. А надо ли?!
Умные люди могут жить и без брака
ага а их потом в гостиницу не селят)))))))))
а самые не умные берут кредиты на свадьбу, разводятся через год и лет пять выплачивают
На мой взгляд, статистика о снижении браков и рождаемости говорит о том, что молодые люди активного детородного возраста покидают край. Для края это плохо, молодежь в силу отсутствия возможности хорошо заработать уезжает в другие более хлебные регионы.