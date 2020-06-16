В Алтайском крае стали реже умирать и рождаться

По данным Росстата, в период с января по апрель 2020 года в Алтайском крае снизились показатели рождаемости, смертности, заключения и расторжения браков. Об этом сообщает официальный сайт региона.

В исследуемый период родилось 6410 детей, что на 595 меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7005 детей). Что касается смертности, то в 2020 году за первые четыре месяца умер 10 501 человек, в прошлом году – 11 444 человека.

Таким образом, естественная убыль населения в Алтайском крае сохраняется. Она составляет 4091 человек, что на 348 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, отмечается падение числа зарегистрированных браков и разводов. В январе – апреле 2020 года оформлен 2461 брачный союз и 2479 расторжений брака (в 2019 году – 2959 и 3273 соответственно).