В Славгороде сняли с должности мэра, который попался на взятке

Славгородские депутаты во вторник, 16 июня, единогласно проголосовали за отстранение с поста мэра города Сергея Горбунова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По информации Telegram-канала "Ленина, 59", полномочия и.о. главы Славгорода возложили на Людмилу Подгору – до избрания нового председателя муниципального образования.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об отставке Сергея Горбунова. 10 июня Томенко направил в адрес Городского собрания Славгорода письмо, в котором указал, что действия главы города нарушают ограничения и запреты, установленные Федеральным законом "О противодействии коррупции".