На благоустройство сельских территорий в Алтайском крае направят 146 млн рублей

В 2020 году в 44 селах Алтайского края выполнят 192 проекта по благоустройству. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено 146 миллионов рублей.

В Минсельхозе отметили, что на эти деньги будут обустроены зоны отдыха, спортивные площадки, организовано уличное освещение.

Также деньги выделили на создание пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, площадок для накопления твердых коммунальных отходов, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

В ряде муниципалитетов проекты по благоустройству уже реализуют, пишет официальный сайт Алтайского края.