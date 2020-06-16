На благоустройство сельских территорий в Алтайском крае направят 146 млн рублей

В 2020 году в 44 селах Алтайского края выполнят 192 проекта по благоустройству. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено 146 миллионов рублей.
В Минсельхозе отметили, что на эти деньги будут обустроены зоны отдыха, спортивные площадки, организовано уличное освещение.
Также деньги выделили на создание пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, площадок для накопления твердых коммунальных отходов, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.
В ряде муниципалитетов проекты по благоустройству уже реализуют, пишет официальный сайт Алтайского края.
Комментарии
146% что дойдут эти 146 лямов до адресатов...
издевательская цифра...
Интересно сколько дойдёт .
По опыту Барнаула: Будут делать "благоустройство", руководствуясь исключительно интересами компании- подрядчика и по эстетическим представлениям рабочих, которые выполняют вырубку деревьев.
В Минсельхозе отметили, что на эти деньги будут обустроены зоны отдыха, спортивные площадки, организовано уличное освещение.
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Зоны отдыха, спортплощадки и уличное освещение, вполне возможно, будут расположены не так, как надо жителям для комфортного проживания и проведения досуга, а по принципу выгоды подрядчика. Где ему выгодно, там и будут зоны отдыха, дорожки,
тропинки, площадки и прочее. Только местные жителей заставят софинансировать ненужные и неудобные объекты.