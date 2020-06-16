В Алтайском крае "пометят" лекарства, обувь и сигареты

С 1 июля в Алтайском крае, как и в других регионах, введут обязательную цифровую маркировку лекарств, обуви и сигарет, сообщили amic.ru в Центре развития перспективных технологий. Это сделают, чтобы убрать поддельную продукцию с прилавков магазинов и аптек.

"Каждому товару будет присвоен индивидуальный код, своеобразный цифровой паспорт. Он наносится на упаковку еще на заводе и позволяет проследить весь путь товара: от производства до прилавка магазина или аптеки. Любой покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения "Честный знак" и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место", – рассказали в Центре.

При этом уточняется, что обмануть новый код не получится, поскольку он уникален для каждого отдельного товара и защищен специальной криптографической меткой. Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, такая "маркировка сегодня является эффективным оружием борьбы с контрафактом".

Отмечается, что цифровая маркировка положительно скажется не только на потребителях, но и на легальных производителях. Кроме того, государство сможет оптимизировать поставки медикаментов в регионы и предотвратить попытки махинаций ценами и создания искусственного ажиотажа на лекарства.

Предполагается, что система маркировки распространится на большинство товаров и станет одной из платформ для цифровой трансформации российской экономики к 2024 году.