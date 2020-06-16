Пьяный водитель врезался в магазин в Алтайском крае

15 июня в Бийске пьяный водитель за рулем иномарки не справился с управлением и въехал в торговый павильон. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Трофимова. На место ДТП приехали автоинспекторы и оформили протокол на нарушителя. Теперь мужчине придется заплатить крупный штраф и на некоторое время остаться без прав. Кроме того, судя по фотографиям с места аварии, машине предстоит дорогостоящий ремонт.

Местные жители рассказали, что по пути автомобиль зацепил еще несколько машин, но заявлений от пострадавших автовладельцев пока не поступало. Обошлось без жертв.