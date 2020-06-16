Пьяный водитель врезался в магазин в Алтайском крае

15 июня в Бийске пьяный водитель за рулем иномарки не справился с управлением и въехал в торговый павильон. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел на улице Трофимова. На место ДТП приехали автоинспекторы и оформили протокол на нарушителя. Теперь мужчине придется заплатить крупный штраф и на некоторое время остаться без прав. Кроме того, судя по фотографиям с места аварии, машине предстоит дорогостоящий ремонт.
Местные жители рассказали, что по пути автомобиль зацепил еще несколько машин, но заявлений от пострадавших автовладельцев пока не поступало. Обошлось без жертв.
Комментарии
Ну так понастроят магазинов - людям проехать негде!
А если кроме шуток, то хорошо что магазин ему на пути попал, а не остановка или группа пешеходов!
Модно стало пьяными за рулём гонять
15:49
- гость -
А если кроме шуток, то хорошо что магазин ему на пути попал, а не остановка или группа пешеходов!
А если у бабушки был бы...то у тебя было бы 4 дедушки. Ты понял мою иронию?
16:20, ну а как может быть иначе, в стране, где молоко стоит дороже пива?