В российских школах появятся камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом сообщают "Ведомости".
Предполагается, что такое нововведение позволит обеспечить безопасность школьников, фиксировать время прихода и ухода ребенка из учреждения, а также отслеживать присутствие посторонних людей на территории учебного заведения, наличие подозрительных предметов.
По данным "Ведомостей", установкой будет заниматься Национальный центр информатизации, который входит в корпорацию "Ростех". В рамках проекта идет закупка камер для размещения в коридорах, залах, на лестничных пролетах и снаружи. Сумма контрактов, которые уже заключены, превышает 2 млрд рублей.
Комментарии
И будет сидеть "бабушка-вахтер", которой вообще фиолетово, что там ваши камеры распознали! Как обычно хорошие идеи, губит тупейшая реализация!
Деньги на ветер, каки лица в масках???????
Залётный гостюшка 17:12 , что ты делаешь на этом сайте , коли не знаешь элементарных вещей ?
Во сколько обойдётся родителям обслуживание этих камер ?