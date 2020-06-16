В российских школах появятся камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом сообщают "Ведомости".

Предполагается, что такое нововведение позволит обеспечить безопасность школьников, фиксировать время прихода и ухода ребенка из учреждения, а также отслеживать присутствие посторонних людей на территории учебного заведения, наличие подозрительных предметов.

По данным "Ведомостей", установкой будет заниматься Национальный центр информатизации, который входит в корпорацию "Ростех". В рамках проекта идет закупка камер для размещения в коридорах, залах, на лестничных пролетах и снаружи. Сумма контрактов, которые уже заключены, превышает 2 млрд рублей.