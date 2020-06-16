Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Документ направлен главе Минтруда, пишет ТАСС.

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году", – сказано в пояснительной записке.

Сенатор отметил, что с 30 марта по 30 апреля, а затем с 6 по 8 мая из-за пандемии были установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, и работодатели вынуждены были платить людям, несмотря на то, что бизнес простаивал.