Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Документ направлен главе Минтруда, пишет ТАСС.
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году", – сказано в пояснительной записке.
Сенатор отметил, что с 30 марта по 30 апреля, а затем с 6 по 8 мая из-за пандемии были установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, и работодатели вынуждены были платить людям, несмотря на то, что бизнес простаивал.
Комментарии
я не против!
Мы в этом году итак наотдыхались сверх нормы!!!
законопроект о сокращении новогодних каникул в 2020 году.
задним числом каникулы сокращать будут... )))
пусть в ..... идут! Я работала все эти "нерабочие" дни! И хочу хоть в законный выходной отдохнуть!
руки прочь от Нг
Мы ни дня не отдыхали, короче те кто 2 месяца хэ пинал тому отменить все праздники.
Какие ещё "плодотворные идеи" вызревают в совфеде? Пусть не стесняются, делятся с народом.
16:35
- гость -
пусть в ..... идут! Я работала все эти "нерабочие" дни!
Видно как вы "работали", раз комментарии оставляете.
раз комментарии оставляете.
что к чему?
16:44
- гость -
что к чему?
Сделал вывод, как вы работали "тогда" и как работаете сейчас. Выгнал бы нафиг.
завидуйте молча
16:48
- гость -
завидуйте молча
Я вам не завидую, а напоминаю, что вы не работаете, а только делаете вид.
так же как и вы
16:54
- гость -
так же как и вы
Я работаю на себя, сижу дома и пью водку, пока мои машины гоняют по Сибири.
16.06.2020 16:59
- гость -
ну как все пропьешь так будешь радоваться каждому официально выходному дню
если конечно кто нибудь тебя алкаша на работу возьмет
16.06.2020 16:59
- гость -
"Гоняло по Сибири",у кого машины гоняют,тому некогда сидеть дома и пить водку.
17:09
- гость -
Не надо слёз и упрёков, мужа своего пили, пила.
17:10
Гость
Пшёл вон! Будешь ты мне тут рассказывать, как мне управлять своими 2 грузовиками.
Не только на 2021 год,а вообще надо их отменить. Берите отпуск,кто устал,"работнички" и отдыхайте. А остальные должны работать.
Не все отдыхали, некоторые все выходные вкалывали .
какая удивительная фантазия
17:16
Гость
Вот и я о том же - недели вполне достаточно!
16.06.2020 17:12
- гость -
Мечты,мечты...
17:18
- гость -
Не все отдыхали, некоторые все выходные вкалывали .
Вот расскажите мне как вы вкалываете? Вот сейчас вы сидите и гадите на амике - вкалываете? Вы - планктон офисный, работы не знающий.
17:19
Гость
Мечты,мечты...
Не собираюсь тебя разубеждать. Считай так.
16.06.2020 17:21
- гость -
Что вы,что вы! Мы и понятия не имеем,что такое "работа"! Тем более,что такое "вкалывать"? В больнице уколы ставить?
17:25
Гость
Тем более,что такое "вкалывать"? В больнице уколы ставить?
Да! А ты ещё можешь клоуном подрабатывать за МРОТ. Пойдёшь?
16.06.2020 17:27
- гость -
Пока клоунаду с двумя машинами вы развели.
Мне моего МРОТа хватает.( он у всех разный)
Чего придрались? Рабочий день окончен, можно и покоментить пока домой еду.
Вы серьёзно? У вас два грузовика? На хлеб то хоть с маслом заработали?
17:29
Гость
Мне моего МРОТа хватает.( он у всех разный)
Ааа, ну понятно, работяга. Мужайся, через 30 минут твоя "потогонка" закончится и ты снова станешь свободным человеком.
17:30
- гость -
Вы серьёзно? У вас два грузовика? На хлеб то хоть с маслом заработали?
У меня всё неплохо, не переживай за меня. Встретимся в Ковчеге..пятничным вечером.
16.06.2020 17:30
- гость -
Есть у меня в знакомых несколько перевозчиков-не особо разбогатели на наёмных водителях.
16.06.2020 17:34
- гость -
Грузовики сдадут выручку и вы всех угощаете?
Грузовиковладелец, вы такой милый))
17:35
Гость
не особо разбогатели на наёмных водителях.
Тут ты прав. Но это от контроля зависит и от расхода соляры
16.06.2020 17:37
- гость -
Считайте,он-ваш!
Не забудьте: пятница,Ковчег,шикующий олигарх..
16.06.2020 17:38
- гость -
И от способности водил "ушатывать" авто.
17:40
Гость
Никогда не шиковал. 0.7 выпил и пошёл спать..в сауну.
Чо тут? Йосиф всех угощает?
Ааа. "до встречи в ковчеге!!!")))
Вы считаете, что посещение Ковчега это признак обеспеченности!!! Дальше можете не продолжать.))))))
17:42
Гость
И от способности водил ..
Друзья детства работают. Ремонты под моим взором. Расход соляры по маршруту я знаю, так как сам фигачил не вынимая не один год.
Водка, сауна, ковчег.... Да вы прям прожигатель жизни!!!! Олигарх местного разлива!!! А ещё и два грузовика... Ммм. А вы женаты? Ваше маме сноха не нужна?
16.06.2020 17:45
- гость -
Просто не наглеют,помаленьку подворовывают.
17:44
- гость -
Вы считаете, что посещение Ковчега это признак обеспеченности!!!
Нет. Это место быстрого съёма. Ну вот сама рассуди - в сауне я бы заплатил 2.5 рубля за час, а в Ковчеге всё значительно дешевле выходит вместе с сауной. Холодный расчёт.
17:47
- гость -
Олигарх местного разлива!!! А ещё и два грузовика... Ммм. А вы женаты?
Смотря сколько тебе лет, ведь бабий век короток. Если тебе не больше 25 и нет прицепа, то вполне можем слепёшиться.
16.06.2020 17:48
- гость -
Так у вас интим только по пятницам случается?
И вам отдаются только за деньги?
17:48
Гость
Просто не наглеют,помаленьку подворовывают.
Не ловил, но это имеет место быть, что бы водила и не пихнул топливо налево?
16.06.2020 17:47
- гость -
Ну нельзя же так! Только из-за денег!!!
Че серьёзно? В ковчеге есть кого снять? Я мимо езжу, кроме дальнобоев там никого не вижу
Нет серьёзно? Вы такой богатый даже гостиницу себе позволить не можете? Только сауну? Ну хорошо хоть не в кабине грузовика... А по любви вам уже не дают?
17:52
Гость
Так у вас интим только по пятницам случается?
И вам отдаются только за деньги?
Когда как. Иногда тоже приходится рулить, когда водила забухает. За деньги кстати дешевле выходит по нервам, а нервные клетки как известно не восстанавливаются.
Может ты мою любимую индивидуалку вычислить пытаешься?
Вот это жизнь!!!! По вторникам водка и сауна. По пятницам плечевые в местной рыгаловке. Мне бы так...
17:56
- гость -
Нет серьёзно? Вы такой богатый даже гостиницу себе позволить не можете?
Не прикидывайся дурочкой, всяких разных вас повидал. Ты делаешь вид, что не знаешь, что в саунах есть те же номера? Или ты балдела в совсем тухлых заведениях? И я не считаю себя богатым.
Жги ещё!!!! Очень интересно.
16.06.2020 18:01
- гость -
Оно мне надо? Вашу индивидуалку вычислять.
18:02
- гость -
Вот это жизнь!!!! По вторникам водка и сауна. По пятницам плечевые в местной рыгаловке.
Сынок, да что ты можешь знать о плечевых? Если бы ты её увидел, ты бы срыгнул всем своим ливером. Пшёл вон, малолетка.
Каникулы начались. Школота фантазирует
16.06.2020 18:04
- гость -
16.06.2020 16:59
- гость -
16:54
- гость -
так же как и вы
Я работаю на себя, сижу дома и пью водку, пока мои машины гоняют по Сибири.
Что же это,если не богатство?!
16.06.2020 17:55
- гость -
"Кому и кобыла невеста!" (с)
18:09
Гость
Что же это,если не богатство?!
Ну, если ты готов ко звонкам в любое время суток, доставке запчастей автобусами, слушать нытьё, нервному тику, то вкатывайся - будешь богатым.
Это что ж за красоток вы топчите, что от их вида остальных на рвоту тянет? Вам нормальные прям совсем не дают? Даже за деньги? Может уж лучше Дунька Кулакова, чем блевальная барышня?
16.06.2020 18:12
- гость -
У меня и без ваших "перспектив" неплохо дела идут.
По крайней мере на Ковчег и "выгодных по деньгам" всегда хватало.
18:14
- гость -
Это что ж за красоток вы топчите, что от их вида остальных на рвоту тянет?
Дуру не включай, я пояснил именно за "плечевых" с трассы Р-258 Сибирь, а не за розовописечных студенток из кабака.
18:19
Гость.
Ты перехотел быть богатым? Ты не готов на это, за 60-90 чистыми в месяц? А чего так? Слабенький?
Что за грузовики? Грузоподьемность? Какие направления предпочитаешь? Какая ставка за км? У меня грузы постоянные в разные направления
Серьёзно? 60 - 90 в месяц? Владелец двух грузовиков? Хреновый ты владелец. 100 тыс чистых минимум приносит 1 машина в месяц с еаемным водителем!
18:23
- гость -
Забей. Грузовики на маршруте и обратно идут с тарой. Догрузов не будет.
18-23,
Пффф. Я больше зарабатыаю
18:25
- гость -
100 тыс чистых минимум приносит 1 машина в месяц с еаемным водителем!
Ага, а чего не 300? Ты контору не пали, миллионер.
18:28
- гость -
Пффф. Я больше зарабатыаю
И это замечательно.
Мальчик, вынь руки из штанов и иди ужинать . Мама кашу уже сварила
Коллега, ну и бред вы несёте
18:33
- гость -
Попустись коллега или табуретка? Ты не на том ресурсе правду-матку режешь! Тебе не нравятся дармовозы и ты тут же выдаёшь расклады, ты хочешь что бы они почесали себя в разных местах и побежали продавать свои кредитные Киа Рио? Одумайся!
Киа Рио - грузовик. Жги ещё.
Все с вами понятно.
Имхо алкопраздники нафиг не сдались кто хочет отдохнуть - устал берете отпуск , мало тогда ща свой счёт
18:55
- гость -
Киа Рио - грузовик
Что вы буровите? Суть была: продать Киа Рио и купить "трёшку" (трёхтонника). Ты наверное маленький и ничего не понимаешь?
Идите лесом, и желательно в одну сторону. Вот кто отдыхал (и до сих пор отдыхают) те пусть работают. Кто-то намудаленке не х не делал, а кто то вметдни работал, обеспечивая всем всех сидящих дома. Бан вам, гн сенатор
Прямо рухнула ваша экономика, если что она давно на ладан дышит и этим её не реанимировать