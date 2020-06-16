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В России предложили сократить новогодние каникулы из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Таким образом Совфед хочет возместить нерабочие дни
Фото: culture.ru

Фото: culture.ru

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Документ направлен главе Минтруда, пишет ТАСС.

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году", – сказано в пояснительной записке. 

Сенатор отметил, что с 30 марта по 30 апреля, а затем с 6 по 8 мая из-за пандемии были установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, и работодатели вынуждены были платить людям, несмотря на то, что бизнес простаивал.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.06.2020 16:33
Гость

я не против!
Мы в этом году итак наотдыхались сверх нормы!!!

16.06.2020 16:33
- гость -

законопроект о сокращении новогодних каникул в 2020 году.

задним числом каникулы сокращать будут... )))

16.06.2020 16:35
- гость -

пусть в ..... идут! Я работала все эти "нерабочие" дни! И хочу хоть в законный выходной отдохнуть!

16.06.2020 16:37
- гость -

руки прочь от Нг

16.06.2020 16:38
- гость -

Мы ни дня не отдыхали, короче те кто 2 месяца хэ пинал тому отменить все праздники.

16.06.2020 16:41
- гость -

Какие ещё "плодотворные идеи" вызревают в совфеде? Пусть не стесняются, делятся с народом.

16.06.2020 16:43
- гость -

16:35
- гость -
пусть в ..... идут! Я работала все эти "нерабочие" дни!

Видно как вы "работали", раз комментарии оставляете.

16.06.2020 16:44
- гость -

раз комментарии оставляете.
что к чему?

16.06.2020 16:46
- гость -

16:44
- гость -
что к чему?

Сделал вывод, как вы работали "тогда" и как работаете сейчас. Выгнал бы нафиг.

16.06.2020 16:48
- гость -

завидуйте молча

16.06.2020 16:49
- гость -

16:48
- гость -
завидуйте молча

Я вам не завидую, а напоминаю, что вы не работаете, а только делаете вид.

16.06.2020 16:54
- гость -

так же как и вы

16.06.2020 16:59
- гость -

16:54
- гость -
так же как и вы

Я работаю на себя, сижу дома и пью водку, пока мои машины гоняют по Сибири.

16.06.2020 17:09
- гость -


16.06.2020 16:59
- гость -
ну как все пропьешь так будешь радоваться каждому официально выходному дню
если конечно кто нибудь тебя алкаша на работу возьмет

16.06.2020 17:10
Гость

16.06.2020 16:59
- гость -
"Гоняло по Сибири",у кого машины гоняют,тому некогда сидеть дома и пить водку.

16.06.2020 17:11
- гость -

17:09
- гость -
Не надо слёз и упрёков, мужа своего пили, пила.

16.06.2020 17:12
- гость -

17:10
Гость
Пшёл вон! Будешь ты мне тут рассказывать, как мне управлять своими 2 грузовиками.

16.06.2020 17:16
Гость

Не только на 2021 год,а вообще надо их отменить. Берите отпуск,кто устал,"работнички" и отдыхайте. А остальные должны работать.

16.06.2020 17:18
- гость -

Не все отдыхали, некоторые все выходные вкалывали .

16.06.2020 17:18
- гость -

какая удивительная фантазия

16.06.2020 17:18
- гость -

17:16
Гость
Вот и я о том же - недели вполне достаточно!

16.06.2020 17:19
Гость

16.06.2020 17:12
- гость -
Мечты,мечты...

16.06.2020 17:21
- гость -

17:18
- гость -
Не все отдыхали, некоторые все выходные вкалывали .

Вот расскажите мне как вы вкалываете? Вот сейчас вы сидите и гадите на амике - вкалываете? Вы - планктон офисный, работы не знающий.

16.06.2020 17:23
- гость -

17:19
Гость
Мечты,мечты...

Не собираюсь тебя разубеждать. Считай так.

16.06.2020 17:25
Гость

16.06.2020 17:21
- гость -
Что вы,что вы! Мы и понятия не имеем,что такое "работа"! Тем более,что такое "вкалывать"? В больнице уколы ставить?

16.06.2020 17:27
- гость -

17:25
Гость
Тем более,что такое "вкалывать"? В больнице уколы ставить?

Да! А ты ещё можешь клоуном подрабатывать за МРОТ. Пойдёшь?

16.06.2020 17:29
Гость

16.06.2020 17:27
- гость -
Пока клоунаду с двумя машинами вы развели.
Мне моего МРОТа хватает.( он у всех разный)

16.06.2020 17:30
- гость -

Чего придрались? Рабочий день окончен, можно и покоментить пока домой еду.
Вы серьёзно? У вас два грузовика? На хлеб то хоть с маслом заработали?

16.06.2020 17:32
- гость -

17:29
Гость
Мне моего МРОТа хватает.( он у всех разный)

Ааа, ну понятно, работяга. Мужайся, через 30 минут твоя "потогонка" закончится и ты снова станешь свободным человеком.

16.06.2020 17:34
- гость -

17:30
- гость -
Вы серьёзно? У вас два грузовика? На хлеб то хоть с маслом заработали?

У меня всё неплохо, не переживай за меня. Встретимся в Ковчеге..пятничным вечером.

16.06.2020 17:35
Гость

16.06.2020 17:30
- гость -
Есть у меня в знакомых несколько перевозчиков-не особо разбогатели на наёмных водителях.

16.06.2020 17:36
Гость

16.06.2020 17:34
- гость -
Грузовики сдадут выручку и вы всех угощаете?

16.06.2020 17:37
- гость -

Грузовиковладелец, вы такой милый))

16.06.2020 17:38
- гость -

17:35
Гость
не особо разбогатели на наёмных водителях.

Тут ты прав. Но это от контроля зависит и от расхода соляры

16.06.2020 17:40
Гость

16.06.2020 17:37
- гость -
Считайте,он-ваш!
Не забудьте: пятница,Ковчег,шикующий олигарх..

16.06.2020 17:42
Гость

16.06.2020 17:38
- гость -
И от способности водил "ушатывать" авто.

16.06.2020 17:42
- гость -

17:40
Гость
Никогда не шиковал. 0.7 выпил и пошёл спать..в сауну.

16.06.2020 17:42
- гость -

Чо тут? Йосиф всех угощает?

16.06.2020 17:44
- гость -

Ааа. "до встречи в ковчеге!!!")))
Вы считаете, что посещение Ковчега это признак обеспеченности!!! Дальше можете не продолжать.))))))

16.06.2020 17:45
- гость -

17:42
Гость
И от способности водил ..

Друзья детства работают. Ремонты под моим взором. Расход соляры по маршруту я знаю, так как сам фигачил не вынимая не один год.

16.06.2020 17:47
- гость -

Водка, сауна, ковчег.... Да вы прям прожигатель жизни!!!! Олигарх местного разлива!!! А ещё и два грузовика... Ммм. А вы женаты? Ваше маме сноха не нужна?

16.06.2020 17:48
Гость

16.06.2020 17:45
- гость -
Просто не наглеют,помаленьку подворовывают.

16.06.2020 17:48
- гость -

17:44
- гость -
Вы считаете, что посещение Ковчега это признак обеспеченности!!!

Нет. Это место быстрого съёма. Ну вот сама рассуди - в сауне я бы заплатил 2.5 рубля за час, а в Ковчеге всё значительно дешевле выходит вместе с сауной. Холодный расчёт.

16.06.2020 17:51
- гость -

17:47
- гость -
Олигарх местного разлива!!! А ещё и два грузовика... Ммм. А вы женаты?

Смотря сколько тебе лет, ведь бабий век короток. Если тебе не больше 25 и нет прицепа, то вполне можем слепёшиться.

16.06.2020 17:52
Гость

16.06.2020 17:48
- гость -
Так у вас интим только по пятницам случается?
И вам отдаются только за деньги?

16.06.2020 17:52
- гость -

17:48
Гость
Просто не наглеют,помаленьку подворовывают.

Не ловил, но это имеет место быть, что бы водила и не пихнул топливо налево?

16.06.2020 17:54
Гость

16.06.2020 17:47
- гость -
Ну нельзя же так! Только из-за денег!!!

16.06.2020 17:55
- гость -

Че серьёзно? В ковчеге есть кого снять? Я мимо езжу, кроме дальнобоев там никого не вижу

16.06.2020 17:56
- гость -

Нет серьёзно? Вы такой богатый даже гостиницу себе позволить не можете? Только сауну? Ну хорошо хоть не в кабине грузовика... А по любви вам уже не дают?

16.06.2020 18:01
- гость -

17:52
Гость
Так у вас интим только по пятницам случается?
И вам отдаются только за деньги?

Когда как. Иногда тоже приходится рулить, когда водила забухает. За деньги кстати дешевле выходит по нервам, а нервные клетки как известно не восстанавливаются.
Может ты мою любимую индивидуалку вычислить пытаешься?

16.06.2020 18:02
- гость -

Вот это жизнь!!!! По вторникам водка и сауна. По пятницам плечевые в местной рыгаловке. Мне бы так...

16.06.2020 18:04
- гость -

17:56
- гость -
Нет серьёзно? Вы такой богатый даже гостиницу себе позволить не можете?

Не прикидывайся дурочкой, всяких разных вас повидал. Ты делаешь вид, что не знаешь, что в саунах есть те же номера? Или ты балдела в совсем тухлых заведениях? И я не считаю себя богатым.

16.06.2020 18:05
- гость -

Жги ещё!!!! Очень интересно.

16.06.2020 18:05
Гость

16.06.2020 18:01
- гость -
Оно мне надо? Вашу индивидуалку вычислять.

16.06.2020 18:06
- гость -

18:02
- гость -
Вот это жизнь!!!! По вторникам водка и сауна. По пятницам плечевые в местной рыгаловке.

Сынок, да что ты можешь знать о плечевых? Если бы ты её увидел, ты бы срыгнул всем своим ливером. Пшёл вон, малолетка.

16.06.2020 18:08
- гость -

Каникулы начались. Школота фантазирует

16.06.2020 18:09
Гость

16.06.2020 18:04
- гость -
16.06.2020 16:59
- гость -
16:54
- гость -
так же как и вы

Я работаю на себя, сижу дома и пью водку, пока мои машины гоняют по Сибири.

Что же это,если не богатство?!

16.06.2020 18:11
Гость

16.06.2020 17:55
- гость -
"Кому и кобыла невеста!" (с)

16.06.2020 18:12
- гость -

18:09
Гость
Что же это,если не богатство?!

Ну, если ты готов ко звонкам в любое время суток, доставке запчастей автобусами, слушать нытьё, нервному тику, то вкатывайся - будешь богатым.

16.06.2020 18:14
- гость -

Это что ж за красоток вы топчите, что от их вида остальных на рвоту тянет? Вам нормальные прям совсем не дают? Даже за деньги? Может уж лучше Дунька Кулакова, чем блевальная барышня?

16.06.2020 18:19
Гость.

16.06.2020 18:12
- гость -
У меня и без ваших "перспектив" неплохо дела идут.
По крайней мере на Ковчег и "выгодных по деньгам" всегда хватало.

16.06.2020 18:19
- гость -

18:14
- гость -
Это что ж за красоток вы топчите, что от их вида остальных на рвоту тянет?

Дуру не включай, я пояснил именно за "плечевых" с трассы Р-258 Сибирь, а не за розовописечных студенток из кабака.

16.06.2020 18:23
- гость -

18:19
Гость.
Ты перехотел быть богатым? Ты не готов на это, за 60-90 чистыми в месяц? А чего так? Слабенький?

16.06.2020 18:23
- гость -

Что за грузовики? Грузоподьемность? Какие направления предпочитаешь? Какая ставка за км? У меня грузы постоянные в разные направления

16.06.2020 18:25
- гость -

Серьёзно? 60 - 90 в месяц? Владелец двух грузовиков? Хреновый ты владелец. 100 тыс чистых минимум приносит 1 машина в месяц с еаемным водителем!

16.06.2020 18:26
- гость -

18:23
- гость -
Забей. Грузовики на маршруте и обратно идут с тарой. Догрузов не будет.

16.06.2020 18:28
- гость -

18-23,
Пффф. Я больше зарабатыаю

16.06.2020 18:28
- гость -

18:25
- гость -
100 тыс чистых минимум приносит 1 машина в месяц с еаемным водителем!

Ага, а чего не 300? Ты контору не пали, миллионер.

16.06.2020 18:28
- гость -

18:28
- гость -
Пффф. Я больше зарабатыаю

И это замечательно.

16.06.2020 18:29
- гость -

Мальчик, вынь руки из штанов и иди ужинать . Мама кашу уже сварила

16.06.2020 18:38
- гость -

Коллега, ну и бред вы несёте

16.06.2020 18:44
- гость -

18:33
- гость -

Попустись коллега или табуретка? Ты не на том ресурсе правду-матку режешь! Тебе не нравятся дармовозы и ты тут же выдаёшь расклады, ты хочешь что бы они почесали себя в разных местах и побежали продавать свои кредитные Киа Рио? Одумайся!

16.06.2020 18:55
- гость -

Киа Рио - грузовик. Жги ещё.

16.06.2020 19:10
Люксембург

Все с вами понятно.

16.06.2020 19:15
- гость -

Имхо алкопраздники нафиг не сдались кто хочет отдохнуть - устал берете отпуск , мало тогда ща свой счёт

16.06.2020 19:17
- гость -

18:55
- гость -
Киа Рио - грузовик

Что вы буровите? Суть была: продать Киа Рио и купить "трёшку" (трёхтонника). Ты наверное маленький и ничего не понимаешь?

16.06.2020 20:46
Morena

Идите лесом, и желательно в одну сторону. Вот кто отдыхал (и до сих пор отдыхают) те пусть работают. Кто-то намудаленке не х не делал, а кто то вметдни работал, обеспечивая всем всех сидящих дома. Бан вам, гн сенатор

16.06.2020 20:48
Morena

Прямо рухнула ваша экономика, если что она давно на ладан дышит и этим её не реанимировать

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