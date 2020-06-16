В Барнауле велосипедист поймал хулиганов, которые оторвали светильник у филармонии

11 июня двое подростков оторвали светильник у главного входа в филармонию. О поступке хулиганов они рассказали в сообществе Barnaul22.

Мимо проезжал молодой мужчина, который увидел, что школьники хулиганят, погнался за ними и задержал. Он привел злоумышленников на вахту, куда вызвали наряд полиции.

"Коллектив хочет сказать огромное спасибо жителю нашего города, который не прошел мимо и не остался равнодушным. В суматохе сотрудники не успели спросить, как его зовут, но если он откликнется, они будут рады встретиться и лично поблагодарить его за этот человеческий поступок", – говорится в сообщении.