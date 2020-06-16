В Алтайском крае началась процедура досрочного голосования по поправкам к Конституции

Во вторник, 16 июня, в Алтайском крае стартовала процедура досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщила в ходе пресс-конференции председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

По ее словам, участниками плебисцита станут порядка 4,5 тысячи человек, а всего голосовать досрочно будут около 0,26% всех, кто имеет право голоса.

Решение избиркома основывается на необходимости провести голосование в труднодоступных поселках, куда планируется приезд участковой комиссии.

"Мы видим необходимость в организации [досрочного] голосования на 28 территориях муниципальных образований в отношении 77 участковых избиркомов. Около 4,5 тыс. человек [живут] в труднодоступных поселках, куда планируется приезд участковой комиссии", – рассказала Акимова.

Кроме того, с 25 июня в выездном формате будут работать еще около 200 избирательных участков, пояснила председатель. Она отметила, что это будут не обязательно сельские районы. Так, выездная система будет работать и в пригороде Барнаула, чтобы избежать скопления людей.