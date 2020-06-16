Снежных барсов пересчитали в Горном Алтае

В Республике Алтай насчитали 35 особей снежного барса в ходе ежегодного пересчета, сообщает "Комсомольская правда".

Экспедиции по пересчету ирбисов прошли в районах Сибири, где находится 70% этих диких кошек. Так, помимо Горного Алтая, в Республике Тыва зафиксировали 11 особей, а в Республике Бурятия – пять.

Отмечается, что исследование проводили с использованием специального мобильного приложения. Экологи выявляли все признаки жизнедеятельности – от отпечатков лап и следов когтей до шерсти и экскрементов.

Как пояснил старший координатор WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов, в этом году специалисты зафиксировали меньше снежных барсов, чем во время учета численности 2019 года. Тогда экологи насчитали 65 особей, однако это не говорит о снижении численности вида.

По его словам, весной 2020 года из-за аномально теплой зимы и неблагоприятных погодных условий местообитания ирбиса эксперты исследовали лишь частично.

"Например, в Горном Алтае зимой не замерзла река Аргут – основная водная артерия в месте проведения учета, и специалисты изучили только один берег реки, но так и не смогли переправиться на другой. В феврале внезапно прошли дожди, и на плотной корке льда вместо снега следы животных были практически не видны. Работу экспертов также повсеместно осложнил высокий снеговой покров, а следы животных задувал сильный ветер и заносил снегопад, – рассказал Александр Карнаухов.

Кроме того, не всех снежных барсов удается отследить, поясняет эксперт. Поэтому их общую численность оценивают выше – 70-90 особей. Отмечается, что только 51 ирбиса зарегистрировали камеры и участники экспедиций.

Эти животные занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Охота на них запрещена. Однако ежегодно от рук браконьеров и фермеров погибает от 220 до 450 особей, сообщает журнал "Вокруг света".