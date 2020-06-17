Автомобиль сгорел на трассе в Алтайском крае

Жители Алтайского края в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о неприятном случае на трассе Ребриха – Мамонтово. В пути загорелся внедорожник Nissan.

Инцидент произошел 16 июня во второй половине дня. Машина загорелась посреди дороги, а попытки потушить огонь своими силами не увенчались успехом. По словам очевидцев, сработал только один огнетушитель из пяти.

К месту возгорания прибыли пожарные, которые и смогли побороть огонь. Правда, к этому моменту автомобиль выгорел полностью.

Посмотреть на пылающую машину собралась толпа зевак. К счастью, в этой ситуации обошлось без жертв. Авто восстановлению не подлежит.