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Республика Алтай поставила суточный рекорд по приросту зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
Общее число инфицированных теперь составляет 334 человека
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб по Республике Алтай сообщил о том, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это рекорд с начала эпидемии в регионе.

"Диагноз подтвердился у 23 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; девяти жителей города Горно-Алтайска и двух жителей Улаганского района. 25 из 34 новых заболевших выявлены по контакту с ранее заразившимися. В 13 случаях диагностированы симптомы ОРВИ", – говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 334 инфицированных, в том числе 146 – в Кош-Агачском районе, 85 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 26 – в Улаганском районе, 20 – в Майминском районе, 12 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.

Отмечается, что выздоровели за прошедшие сутки три пациента. Всего из медучреждений выписано 145 человек. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.06.2020 11:17
гость

предлагаю закрыть все курорты горного!
Население Горного Алтай - 210 тыс человек, зараженных 34
население Алтайского края - 2,3 млн человек, зараженных 70

получается что в Горном в 5 раз больше плотность зараженных!!!! и плюс еще туристы....

17.06.2020 12:00
- гость -

210 тыс - 34
2,3 млн - х

17.06.2020 12:16
- гость -

Общее число инфицированных теперь составляет 334 человека!
УРА!
Вместе к новым рекордам!!!

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