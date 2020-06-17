Оперативный штаб по Республике Алтай сообщил о том, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это рекорд с начала эпидемии в регионе.

"Диагноз подтвердился у 23 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; девяти жителей города Горно-Алтайска и двух жителей Улаганского района. 25 из 34 новых заболевших выявлены по контакту с ранее заразившимися. В 13 случаях диагностированы симптомы ОРВИ", – говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 334 инфицированных, в том числе 146 – в Кош-Агачском районе, 85 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 26 – в Улаганском районе, 20 – в Майминском районе, 12 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.

Отмечается, что выздоровели за прошедшие сутки три пациента. Всего из медучреждений выписано 145 человек.