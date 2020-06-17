Виктория Боня назвала алкашами и наркоманами россиян, живущих на МРОТ

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня на своей странице в Instagram раскритиковала россиян, которые получают МРОТ.
"Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново", – заявила Виктория.
По ее мнению, деньги нужно давать предпринимателям, чей бизнес остановился из-за пандемии. Боня считает, что государство не должно решать, какая зарплата будет у алкаша, ведь "если работа стоит 10 тысяч, то за нее и должны платить 10 тысяч". Бездельники, думается телеведущей, получают свои МРОТы и спускают их на пьянку.
"И потом ничего не делают, просто люди ленятся. Зачем им что-то делать?" – подытожила она.
Комментарии
Боня, не всем дано через МРОТ зарабатывать как тебе))) Как говориться лучше со... ой молчать, чем говорить)))
Ну она в принципе всё верно говорит, просто не научилась формулировать мысль нейтрально. Наверное по молодости долгое время в ларьках водку этим самым алкашам продавала, некогда было словарный запас расширять.
Вот кто-то может назвать порядочного телеведущего на Российском ТВ?! Такое впечатление, что все мрази там собрались, но им платят такие деньги, что они могут покупать и содержать недвижимость в странах НАТО!!!
раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам
давно пора перестать раздавать деньги самопровозглашенной россиянской творческой интеллигенции)))
Нужно вводить минимальную почасовую оплату и тогда не будет работы за 10 т. руб. в месяц! А вообще девушка нарывается - наш вождь называет зарабатывающих 17 тысяч средним классом, а она и их может к нищебродам отнести...
Ну чтож поделать, госпожа бонька. Не всем была дана дырка между ног для заработка. Вам повезло больше всех.
Силикона для головы не досталось, ушёл на другие места
Бгг.. Перепись алкашей и нищебродов с амика. все отписались? ))
не забудьте 1-го числа за поправочки проголосовать ))
В её окружении так думают и говорят все, поэтому она не считает, что сказала что-то не так.
@ Она добавила, что общается со «многими бизнесменами», многие из которых придерживаются аналогичной точки зрения.@
Поэтому, от неё не будет: "Вы меня не так поняли... и вырвали из контекста"
Быдло оно в любой раскраске быдло. Не зря говорится мозга нет к .опе не пришьёшь.
Старушка Вика что то изрыгнула и это зачем то понесли по новостным сайтам
от алкаша до среднего класса 4000р. ))
17.06.2020 13:31
- гость -
не забудьте 1-го числа за поправочки проголосовать
Не не так - не забудьте проголосовать сходить!
и спускают их на пьянку.
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В данном случае зарабатывают производители и продавцы алкоголя, а это предприниматели.
И вот и наши комментаторы подытожили.
Всё по Ленину : " как далеки они от народа …."
Пусть она это учителям скажет , воспитателям дет садов , мед.сёстрам , продавцам ит.п. и т.д.
Как то дано пьяниц не встречала в городе...А эти высеры дома-2 что то повылазили.Трахаться на камеру,а не работать на заводах,это не быдло?Самое натуральное быдло,и что то еще нас осуждать пытается.Ест,одевается,обувается,пользуется теми вещами,которые мы производим.А сама то что можешь?Красотка драная?
Оказывается её не правильно поняли...
@ Боня отметила, что имела в виду не всех россиян, а только страдающих алкоголизмом. «Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится», — сказала телеведущая.
По ее словам, речь шла о людях, которые «превратились в отбросы общества».@
А кто решает, по какому шаблону, кто отбросы, а кто нет? Кто вешает бездоказательные ярлыки? Ведь в большинстве своем на современном этапе жизни: "теледивы", "светские львицы", а некоторые даже "актрисы" и "телеведущие" являются персонажами из песни М.Шуфутинского- "вы не простая .... и пользуетесь высшим спросом". Кто вообще спрашивает их мнение, а потом публикует в новостных колонках?
17.06.2020 13:42
- гость -
В данном случае зарабатывают производители и продавцы алкоголя, а это предприниматели.
Посмотрите вакансии учителя и увидите,сколько государство платит педагогам(особенно молодым учителям)
17.06.2020 13:53
Елена
И на каких алтайских "заводах" изволите трудиться? Они разве у нас есть?
ну дура чё...
17.06.2020 14:41
- гость -
Ну вот,а вы от предпринимателей ждёте,что они вам заплатят больше,чем любимое государство.
14:20 гость @Кто вообще спрашивает их мнение, а потом публикует в новостных колонках?@
Никто. Это @заявила она в stories Instagram@
Рупор буржуйской золотой молодежи, мажоров
Государство действительно плодит нищебродов,установив МРОТ в 13 тысяч.
беда именно в том, что артистам, футболистам и прочим таким платят миллионы, а врачи. учителя и остальной люд имеет МРОТ и они еще нас за это презирают, хотя своим "трудом" ничего не создали. Чудны дела твои
Получающие МРОТ по любому тратят деньги внутри страны и тем самым хоть как то стимулируют предпринимательство.
мне вот раздали по 5 тысяч в три месяца, а я их на лекарства от коронавируса потратила
Ещё не все ,Бонечка, хотят быть прости_уткой и зарабатывать своей звездой на жизнь ( но ей этого не понять, ибо не дано )
В СССР таксисты, официантки зарабатывали хорошо, но совсем неинтересные люди как в Доме-2, там озабоченные.