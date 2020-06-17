Виктория Боня назвала алкашами и наркоманами россиян, живущих на МРОТ

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня на своей странице в Instagram раскритиковала россиян, которые получают МРОТ.

"Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново", – заявила Виктория.

По ее мнению, деньги нужно давать предпринимателям, чей бизнес остановился из-за пандемии. Боня считает, что государство не должно решать, какая зарплата будет у алкаша, ведь "если работа стоит 10 тысяч, то за нее и должны платить 10 тысяч". Бездельники, думается телеведущей, получают свои МРОТы и спускают их на пьянку.

"И потом ничего не делают, просто люди ленятся. Зачем им что-то делать?" – подытожила она.