Алтайская прокуратура проверит сообщения о невыплатах врачам Диагностического центра

По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина началась проверка по информации о невыплатах врачам Диагностического центра. Об этом сообщает официальный сайт региональной прокуратуры.

"Из публикаций СМИ следует, что работникам за отработанное время в апреле и мае 2020 года не выплачена в полном объеме стимулирующая составляющая заработной платы, что привело к ее существенному снижению. При проведении проверки будет оценено соблюдение трудовых прав медицинских работников, правильность исчисления заработной платы, при подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что скандал в Диагностическом центре разгорелся после того, как некоторые врачи заявили о зарплате в размере МРОТ. Сотрудники ждут министра здравоохранения Дмитрия Попова, чтобы разобраться в ситуации. По их словам, если выплаты в размере МРОТ сохранятся, то люди будут искать другую работу.