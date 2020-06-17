Алтайская прокуратура проверит сообщения о невыплатах врачам Диагностического центра

По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина началась проверка по информации о невыплатах врачам Диагностического центра. Об этом сообщает официальный сайт региональной прокуратуры.
"Из публикаций СМИ следует, что работникам за отработанное время в апреле и мае 2020 года не выплачена в полном объеме стимулирующая составляющая заработной платы, что привело к ее существенному снижению. При проведении проверки будет оценено соблюдение трудовых прав медицинских работников, правильность исчисления заработной платы, при подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что скандал в Диагностическом центре разгорелся после того, как некоторые врачи заявили о зарплате в размере МРОТ. Сотрудники ждут министра здравоохранения Дмитрия Попова, чтобы разобраться в ситуации. По их словам, если выплаты в размере МРОТ сохранятся, то люди будут искать другую работу.
Комментарии
Так ходят слухи, что это его фаворитка, своих врачей нет на Алтае, надо было притащить из Красноярска, она повыгоняла всех ученых с обслуживания, в том числе пенсионеров, беспредел
А тетку под домашний арест еще не определили?!