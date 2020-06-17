Шквалистый ветер, ливни, грозы и град. Непогода идет в Алтайский край

18 и 19 июня в Алтайском крае ожидаются ливневые дожди, град и сильный ветер, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
По прогнозам синоптиков, в крае ожидаются дожди, местами – сильные ливни с грозами, град. Ветер до 13-18 м/c, при грозах ожидаются порывы до 18-23 м/с.
МЧС напоминает, что в таких условиях необходимо соблюдать правила личной безопасности – по возможности не выходить на улицу, обходить стороной дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, стоит избегать деревьев и сооружений повышенного риска – мостов, экстакад, трубопроводов и линий электропередачи.
Напомним, что 13 июня сильный ветер сорвал часть кровли с ТЦ Plaza. Обломки повредили машины на парковке, а движение трамваев пришлось временно приостанавливать.
Комментарии
А МЧС напишет на домах объявления, где неустойчивая кровля? А может он примет меры чтобы таких кровель не было. Мониторщики...
почему мне смс от мчс никогда не приходят(
17.06.2020 16:54
- гость -
почему мне смс от мчс никогда не приходят(
Может плохо себя ведёшь? СМСки приходят только хорошим мальчикам и девочкам, а плохих не жалко, да и бесполезно их оповещать, всё-равно всё делают наоборот.
почему мне смс от мчс никогда не приходят(
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Смотря какой оператор у вас. У меня Мегафон просто забодал своей "заботливостью"
И меня Билайн 4-й день пугает карами небесными. А дачу каждый день поливать приходится
я плохая девочка
но мне приходят
бебе
17.06.2020 17:47
- гость -
я плохая девочка
Ну значит ещё не совсем испорченная, верят в тебя