Шквалистый ветер, ливни, грозы и град. Непогода идет в Алтайский край

18 и 19 июня в Алтайском крае ожидаются ливневые дожди, град и сильный ветер, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в крае ожидаются дожди, местами – сильные ливни с грозами, град. Ветер до 13-18 м/c, при грозах ожидаются порывы до 18-23 м/с.

МЧС напоминает, что в таких условиях необходимо соблюдать правила личной безопасности – по возможности не выходить на улицу, обходить стороной дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, стоит избегать деревьев и сооружений повышенного риска – мостов, экстакад, трубопроводов и линий электропередачи.

Напомним, что 13 июня сильный ветер сорвал часть кровли с ТЦ Plaza. Обломки повредили машины на парковке, а движение трамваев пришлось временно приостанавливать.