Семьям с детьми и пожилым людям в Алтайском крае выплатили более 1,5 млрд рублей

За пять месяцев реализации национального проекта "Демография" в Алтайском крае семьи с детьми и пожилые люди получили более полутора миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как объяснили в Министерстве социальной защиты региона, жители края получают деньги в рамках краевого проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". В связи с рождением или усыновлением первого ребенка 13 тысяч молодых родителей суммарно получили более 610 миллионов рублей материнского капитала.

Ежемесячную денежную помощь за рождение третьего и последующих детей в крае получают 16 тысяч человек, а суммарно за первые пять месяцев многодетным семьям перевели уже более 880 миллионов.

Также в рамках этого проекта правительство выделило более 28 миллионов рублей на 229 циклов экстракорпорального оплодотворения для страдающих бесплодием людей.

В рамках регионального проекта "Старшее поколение" более 1100 человек в возрасте от 50 и старше прошли обучение или повысили квалификацию для поддержания занятости. На эту программу с начала года ушло почти 10 миллионов рублей.

Как отметили в Минсоцзащиты, с начала 2020 года в регионе реализуется система долговременного ухода. В крае на базе учреждений социального обслуживания созданы четыре службы "сиделок", заключен договор с некоммерческой организацией по оказанию социальных услуг пожилым и инвалидам.