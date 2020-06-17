Директора сети льготных аптек Алтайского края подозревают во взятке

Директора сети льготных аптек МУП "Фармация" подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следователей, с 2018 по 2019 год руководитель получила 35 тысяч рублей от директора одной из фирм за выбор именно этой компании в качестве основного поставщика товаров для учреждения. Деньги частями предприниматель перевел на банковский счет директора.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица"). На данный момент правоохранители продолжают расследование и собирают необходимую доказательную базу.
Комментарии
Вот чудо то. Испокон веков все директора аптек и больниц получают откаты за выбор поставщиков. Директор несчастной гос аптеки на 35 тысячах погорела. Покопались бы в самой образцовой больнице нашего края .. самой большой. Там и суммы с другим количеством ноликов
Поставщики практически всегда предлагают скидки на свои товары для "выгодного" сотрудничества или это не нормально? Скидки - это может быть товар, деньги, бонусы, "бесплатная" доставка, ...
Больше смущает разбег цен по аптекам и более - бизнес на здоровье.