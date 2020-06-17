Суд обязал мэрию Барнаула переселить пенсионерку из аварийного дома

Суд обязал администрацию Барнаула переселить пенсионерку Веру Шутову из аварийного дома на 2-й Строительной, 46. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Официально дом подлежал сносу еще в 2013 году и на данный момент он наполовину пуст. Жилыми остаются девять муниципальных квартир, однако оставаться в его стенах опасно – конструкция аварийна на 70%, успели обвалиться верхние и нижние перекрытия, крыша погнулась, расходятся межстеновые панели.

При этом расселение жильцов стояло в плане на 2015 год, однако даже спустя пять лет ничего не изменилось. Людям пришлось попросить помощи у общественной организации "Гражданский патруль", которые обратились в Центральный районный суд города вместе с прокуратурой. Однако положительное решение вынесли пока только для пенсионерки.

Теперь администрация обязана предоставить ей квартиру не позже осени. Как отметил глава общественной организации Игорь Берг, расселение проживающих в здании семей – вопрос жизни и смерти.