Духовный наставник российских знаменитостей силой захватил монастырь на Урале

Схиигумен Сергий, которого отстранили от служб за отрицание коронавируса, силой захватил Среднеуральский женский монастырь. Охраняют обитель казаки – сторонники священнослужителя, пишет ura.ru.

На службы к нему приезжают и российские звезды. Например, хоккеист Павел Дацюк, который заявил, что схиигумен уже больше девяти лет является его духовником.

"Машина, принадлежащая правительству Свердловской области, выехала за ворота обители. На службе в Свято-Троицком храме присутствуют юморист из шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов и хоккеист Павел Дацюк", – сообщил корреспондент ura.ru.

Сам отец Сергий отрицает наличие вооруженных людей на территории монастыря. Он отметил, что вернулся сюда ради монахинь, которых считает своими чадами.