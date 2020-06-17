Стали известны подробности задержания мужчины в центре Барнаула

Жительница Барнаула сообщила полицейским о том, что у нее угнали автомобиль. Женщина обратилась за помощью к малознакомым мужчинам и осталась без машины, пишут региональные телеграм-каналы.

Она рассказала, что из-за поломки попросила о помощи прохожих, один из которых представился автоэлектриком. Мужчина, по сути, просто завладел автомобилем и скрылся, пока его не заметили на проспекте Ленина в районе улицы Северо-Западной.

Угонщик игнорировал требования полицейских об остановке и только сильнее давил на газ, но его все-таки удалось задержать. Злоумышленником оказался мужчина 1981 года рождения без прав на управление транспортным средством и с признаками алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол.