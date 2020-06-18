Снизить риск развития воспаления желудка, болезней печени и других внутренних органов при употреблении жирных и жареных продуктов поможет смесь специй. Об этом сообщают "Актуальные новости" со ссылкой на исследование ученых из Университета штата Пенсильвании.

Специалисты опросили 12 мужчин возрастом 40-65 лет с лишним весом и болезнями кровеносных сосудов. Респондентами стали люди, которые регулярно переедали.

Ученые предложили им использовать в пище базилик, черный и красный перец, лавровый лист, куркуму, имбирь, тмин, кориандр, петрушку и тимьян. Эксперты объяснили, что лавровый лист является природным антисептиком, а другие растения содержат большое количество полезных для желудка и печени веществ.

В результате эксперимента выяснилось, что специи положительно отразились на состоянии здоровья испытуемых.