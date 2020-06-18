Алтайский край оказался в лидерах по конкурентным госзакупкам

Счетная палата обнародовала рейтинги органов власти и регионов по уровню конкурентности госзакупок. Составляются они по разнице между начальной максимальной ценой и итоговой стоимостью закупок и по количеству закупок с большим количеством участников, пишет "Ъ".

В итоге Алтайский край оказался в числе лидерах по общей сумме конкурентных закупок. Также в списке Ульяновская, Липецкая области, Ханты-Мансийский автономный округ и Чувашия. Среди ведомств по этому показателю на первых местах рейтинга ФСО, ФТС, Росрыболовство, Минюст и МВД.

По количеству конкурентных закупок среди регионов лидируют Липецкая, Мурманская, Ульяновская, Оренбургская, Ленинградская области, а среди ведомств — Минобрнауки, Росздравнадзор, Росрыболовство, Росрезерв и Минюст.